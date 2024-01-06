06 января 2024

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов Фото:

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«На 163 километре дороги Пермь — Екатеринбург произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Lada Granta. В результате происшествия пассажир Chevrolet погиб на месте ДТП. Водителям обоих автомобилей и двум пассажирам Lada, один из которых несовершеннолетний, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь», — рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Отмечается, что движение на трассе не ограничено.

Фото:

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В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «На 163 километре дороги Пермь — Екатеринбург произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Lada Granta. В результате происшествия пассажир Chevrolet погиб на месте ДТП. Водителям обоих автомобилей и двум пассажирам Lada, один из которых несовершеннолетний, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь», — рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Отмечается, что движение на трассе не ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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