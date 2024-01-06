На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Фото

06 января 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «На 163 километре дороги Пермь — Екатеринбург произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Lada Granta. В результате происшествия пассажир Chevrolet погиб на месте ДТП. Водителям обоих автомобилей и двум пассажирам Lada, один из которых несовершеннолетний, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь», — рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Отмечается, что движение на трассе не ограничено. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «На 163 километре дороги Пермь — Екатеринбург произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Lada Granta. В результате происшествия пассажир Chevrolet погиб на месте ДТП. Водителям обоих автомобилей и двум пассажирам Lada, один из которых несовершеннолетний, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь», — рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Отмечается, что движение на трассе не ограничено.