06 января 2024

Власти Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП в Подольске

Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевые магазины "Пятерочка" и "Магнит". Курган, трубопровод, теплоснабжение, теплотрасса разрыта, теплотрасса
О масштабах ситуации не сообщили системе контроля теплоснабжения, заявил Евгений Хромушкин Фото:

Коммунальные службы скрывали от властей масштабы аварии с теплоснабжением в Подольске. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области», — сообщил Хромушкин, его сообщение передает РИАМО. По его словам, если бы коммунальные службы не скрыли масштабы ситуации, ответственные приняли бы правильные соответствующие решения.

Ранее режим ЧС был введен на остающемся без тепла микрорайоне Подольска. Это произошло после ликвидации аварии на котельной. Позже работу котельной стабилизировали, передает «Национальная служба новостей».

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Коммунальные службы скрывали от властей масштабы аварии с теплоснабжением в Подольске. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. «Ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области», — сообщил Хромушкин, его сообщение передает РИАМО. По его словам, если бы коммунальные службы не скрыли масштабы ситуации, ответственные приняли бы правильные соответствующие решения. Ранее режим ЧС был введен на остающемся без тепла микрорайоне Подольска. Это произошло после ликвидации аварии на котельной. Позже работу котельной стабилизировали, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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