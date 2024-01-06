Власти Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП в Подольске

Коммунальные службы скрывали от властей масштабы аварии с теплоснабжением в Подольске. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области», — сообщил Хромушкин, его сообщение передает РИАМО. По его словам, если бы коммунальные службы не скрыли масштабы ситуации, ответственные приняли бы правильные соответствующие решения.
Ранее режим ЧС был введен на остающемся без тепла микрорайоне Подольска. Это произошло после ликвидации аварии на котельной. Позже работу котельной стабилизировали, передает «Национальная служба новостей».
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