В Москве произошел пожар в «доме-корабле». Видео

07 января 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло на 11 этаже здания Фото: Георгий Бергал © URA.RU В квартире на 11 этаже в доме прозванном «домом-кораблем» по улице Большой Тульской в Москве произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы. «Из окон горящей квартиры в 14-этажном доме сильный столб огня. Предположительно, возгорание началось в квартире на 11 этаже здания», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости». На месте пожара работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Информации о пострадавших нет, площадь и причины возгорания также на данный момент не известны. Редакция URA.RU направила запрос в Главное управление МЧС России по городу Москве. Ответ ожидается.

В квартире на 11 этаже в доме прозванном «домом-кораблем» по улице Большой Тульской в Москве произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы. «Из окон горящей квартиры в 14-этажном доме сильный столб огня. Предположительно, возгорание началось в квартире на 11 этаже здания», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости». На месте пожара работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Информации о пострадавших нет, площадь и причины возгорания также на данный момент не известны. Редакция URA.RU направила запрос в Главное управление МЧС России по городу Москве. Ответ ожидается.