06 января 2024

В Москве произошел пожар в «доме-корабле». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара, пожарные
Возгорание произошло на 11 этаже здания Фото:

В квартире на 11 этаже в доме прозванном «домом-кораблем» по улице Большой Тульской в Москве произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.

«Из окон горящей квартиры в 14-этажном доме сильный столб огня. Предположительно, возгорание началось в квартире на 11 этаже здания», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости».

На месте пожара работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Информации о пострадавших нет, площадь и причины возгорания также на данный момент не известны. Редакция URA.RU направила запрос в Главное управление МЧС России по городу Москве. Ответ ожидается.

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В квартире на 11 этаже в доме прозванном «домом-кораблем» по улице Большой Тульской в Москве произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы. «Из окон горящей квартиры в 14-этажном доме сильный столб огня. Предположительно, возгорание началось в квартире на 11 этаже здания», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости». На месте пожара работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Информации о пострадавших нет, площадь и причины возгорания также на данный момент не известны. Редакция URA.RU направила запрос в Главное управление МЧС России по городу Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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