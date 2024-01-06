Возгорание произошло на 11 этаже здания
В квартире на 11 этаже в доме прозванном «домом-кораблем» по улице Большой Тульской в Москве произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.
«Из окон горящей квартиры в 14-этажном доме сильный столб огня. Предположительно, возгорание началось в квартире на 11 этаже здания», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости».
На месте пожара работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Информации о пострадавших нет, площадь и причины возгорания также на данный момент не известны. Редакция URA.RU направила запрос в Главное управление МЧС России по городу Москве. Ответ ожидается.
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