Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших на СВО

Путин встретит Рождество в Огарево
Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших Героев России. С ними же в храме в Огарево Путин встретит Рождество», — сказал Песков.
В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Кириллом. Трансляция ведется на Rutube
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