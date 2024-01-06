06 января 2024

Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин встретит Рождество в Огарево Фото:

Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших Героев России. С ними же в храме в Огарево Путин встретит Рождество», — сказал Песков.

В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Кириллом. Трансляция ведется на Rutube. Ранее икону Андрея Рублева «Троица» перевезли в Храм Христа Спасителя, напоминает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших Героев России. С ними же в храме в Огарево Путин встретит Рождество», — сказал Песков. В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Кириллом. Трансляция ведется на Rutube. Ранее икону Андрея Рублева «Троица» перевезли в Храм Христа Спасителя, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...