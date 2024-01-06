Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших на СВО

07 января 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Путин встретит Рождество в Огарево Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших Героев России. С ними же в храме в Огарево Путин встретит Рождество», — сказал Песков. В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Кириллом. Трансляция ведется на Rutube . Ранее икону Андрея Рублева «Троица» перевезли в Храм Христа Спасителя, напоминает RT.

Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших Героев России. С ними же в храме в Огарево Путин встретит Рождество», — сказал Песков. В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Кириллом. Трансляция ведется на Rutube. Ранее икону Андрея Рублева «Троица» перевезли в Храм Христа Спасителя, напоминает RT.