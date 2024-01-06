Путин решит проблемы с жильем для семей погибших бойцов

Президент России Владимир Путин заявил, что решит проблемы с жильем для семей погибших на спецоперации. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
«Договорились. Обязательно сделаем», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России. Так президент отреагировал на просьбу одной из участниц встречи, которая сообщила о проблемах с реализацией военной ипотеки.
Также Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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