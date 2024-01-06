06 января 2024

Путин решит проблемы с жильем для семей погибших бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин пообещал семьям погибших героев решить вопрос с военной ипотекой Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что решит проблемы с жильем для семей погибших на спецоперации. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

«Договорились. Обязательно сделаем», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России. Так президент отреагировал на просьбу одной из участниц встречи, которая сообщила о проблемах с реализацией военной ипотеки.

Также Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что решит проблемы с жильем для семей погибших на спецоперации. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Договорились. Обязательно сделаем», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России. Так президент отреагировал на просьбу одной из участниц встречи, которая сообщила о проблемах с реализацией военной ипотеки. Также Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...