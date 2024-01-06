Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших на СВО

07 января 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Путин пообещал дополнительно поддержать семьи погибших бойцов СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Я поговорю с министром Шойгу, планируются изменения в устав фонда „Защитники Отечества“, чтобы была обратная связь с семьями погибших на СВО. Чтобы семьи могли влиять на этот процесс», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества. Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встречает Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент России Владимир Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Я поговорю с министром Шойгу, планируются изменения в устав фонда „Защитники Отечества“, чтобы была обратная связь с семьями погибших на СВО. Чтобы семьи могли влиять на этот процесс», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества. Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встречает Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.