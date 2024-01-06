06 января 2024

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин пообещал дополнительно поддержать семьи погибших бойцов СВО Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

«Я поговорю с министром Шойгу, планируются изменения в устав фонда „Защитники Отечества“, чтобы была обратная связь с семьями погибших на СВО. Чтобы семьи могли влиять на этот процесс», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества.

Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встречает Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Я поговорю с министром Шойгу, планируются изменения в устав фонда „Защитники Отечества“, чтобы была обратная связь с семьями погибших на СВО. Чтобы семьи могли влиять на этот процесс», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества. Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встречает Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...