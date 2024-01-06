Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших на СВО

Президент России Владимир Путин пообещал, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о налаживании обратной связи с семьями погибших бойцов СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
«Я поговорю с министром Шойгу, планируются изменения в устав фонда „Защитники Отечества“, чтобы была обратная связь с семьями погибших на СВО. Чтобы семьи могли влиять на этот процесс», — передает РИА Новости заявление Путина на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества.
Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встречает Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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