06 января 2024

Путин обсудит вопрос статуса священника в армии РФ с патриархом Кириллом

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путину предложили рассмотреть вопрос о статусе священников на СВО Фото:

Президент РФ Владимир Путин сказал, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

«Я с патриархом Кириллом переговорю обязательно. Хочу понять позицию Церкви по этому вопросу. Но у нас Церковь отделена от государства, а в случае, если они становятся чуть ли не военнослужащими… Она не хочет зависеть от государства», — заявил Путин на встрече, трансляция велась на «Россия 24».

Участники встречи рассказали президенту о том, что священники находятся в зоне СВО и нуждаются в определенном статусе в структуре Минобороны. Путин подчеркнул, что если батюшка становится частью военного механизма, то появляются другие правоотношения.

Ранее Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

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Президент РФ Владимир Путин сказал, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Я с патриархом Кириллом переговорю обязательно. Хочу понять позицию Церкви по этому вопросу. Но у нас Церковь отделена от государства, а в случае, если они становятся чуть ли не военнослужащими… Она не хочет зависеть от государства», — заявил Путин на встрече, трансляция велась на «Россия 24». Участники встречи рассказали президенту о том, что священники находятся в зоне СВО и нуждаются в определенном статусе в структуре Минобороны. Путин подчеркнул, что если батюшка становится частью военного механизма, то появляются другие правоотношения. Ранее Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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