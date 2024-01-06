Путин обсудит вопрос статуса священника в армии РФ с патриархом Кириллом

07 января 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Путину предложили рассмотреть вопрос о статусе священников на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сказал, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Я с патриархом Кириллом переговорю обязательно. Хочу понять позицию Церкви по этому вопросу. Но у нас Церковь отделена от государства, а в случае, если они становятся чуть ли не военнослужащими… Она не хочет зависеть от государства», — заявил Путин на встрече, трансляция велась на «Россия 24». Участники встречи рассказали президенту о том, что священники находятся в зоне СВО и нуждаются в определенном статусе в структуре Минобороны. Путин подчеркнул, что если батюшка становится частью военного механизма, то появляются другие правоотношения. Ранее Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии. Об этом глава государства рассказал на встрече с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Я с патриархом Кириллом переговорю обязательно. Хочу понять позицию Церкви по этому вопросу. Но у нас Церковь отделена от государства, а в случае, если они становятся чуть ли не военнослужащими… Она не хочет зависеть от государства», — заявил Путин на встрече, трансляция велась на «Россия 24». Участники встречи рассказали президенту о том, что священники находятся в зоне СВО и нуждаются в определенном статусе в структуре Минобороны. Путин подчеркнул, что если батюшка становится частью военного механизма, то появляются другие правоотношения. Ранее Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.