Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших на СВО

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
«Нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда уходил человек. Я обязательно помечу, займемся», — заявил Путин на просьбу участницы встречи решить проблемы с региональными выплатами, когда боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания.
Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин. Российский лидер назвал встречу сигналом для чиновников в регионах, имея в виду необходимость поддержки семей бойцов по всей стране.
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