Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших на СВО

07 января 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с семьями участников СВО в подмосковной резиденции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда уходил человек. Я обязательно помечу, займемся», — заявил Путин на просьбу участницы встречи решить проблемы с региональными выплатами, когда боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания. Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин. Российский лидер назвал встречу сигналом для чиновников в регионах, имея в виду необходимость поддержки семей бойцов по всей стране.

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда уходил человек. Я обязательно помечу, займемся», — заявил Путин на просьбу участницы встречи решить проблемы с региональными выплатами, когда боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания. Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин. Российский лидер назвал встречу сигналом для чиновников в регионах, имея в виду необходимость поддержки семей бойцов по всей стране.