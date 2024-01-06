06 января 2024

Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших на СВО

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин провел встречу с семьями участников СВО в подмосковной резиденции Фото:
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Президент России Владимир Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

«Нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда уходил человек. Я обязательно помечу, займемся», — заявил Путин на просьбу участницы встречи решить проблемы с региональными выплатами, когда боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания.

Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин. Российский лидер назвал встречу сигналом для чиновников в регионах, имея в виду необходимость поддержки семей бойцов по всей стране.

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Президент России Владимир Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Такое заявление сделал российский лидер на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда уходил человек. Я обязательно помечу, займемся», — заявил Путин на просьбу участницы встречи решить проблемы с региональными выплатами, когда боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания. Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе СВО, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин. Российский лидер назвал встречу сигналом для чиновников в регионах, имея в виду необходимость поддержки семей бойцов по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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