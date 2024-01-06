Курганский полицейский добился льготной пенсии через суд

07 января 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Курганский полицейский судится из-за неучтенного стажа для льготной пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник МО МВД России «Притобольный» (Курганская область) обнаружил, что ему не зачли в льготный стаж несколько лет. Он обратился в суд и добился включения периода, когда работал конвоиром в стаж для льготной пенсии. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил включить в льготный стаж (один месяц службы за полтора, коэффициент 1,5) период, когда истец работал конвоиром в Звериноголовском районе — с июня 2007 года по июнь 2011 года. Также включить в льготный стаж период работы конвоиром в Притобольном районе с августа 2011 по сентябрь 2013 года», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда. Согласно судебным материалам, полицейский высудил себе почти шесть неучтенных лет стажа для льготной пенсии. В настоящее время решение суда обжалуется представителями работодателя. Ранее экс-сотрудник МО МВД России «Шадринский» (Курганская область) после выхода на пенсию подал иск о включении неучтенных лет в стаж для начисления льготной пенсии, который был удовлетворен судом. Бывший полицейский добился включения трех лет в льготный стаж.

Сотрудник МО МВД России «Притобольный» (Курганская область) обнаружил, что ему не зачли в льготный стаж несколько лет. Он обратился в суд и добился включения периода, когда работал конвоиром в стаж для льготной пенсии. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил включить в льготный стаж (один месяц службы за полтора, коэффициент 1,5) период, когда истец работал конвоиром в Звериноголовском районе — с июня 2007 года по июнь 2011 года. Также включить в льготный стаж период работы конвоиром в Притобольном районе с августа 2011 по сентябрь 2013 года», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда. Согласно судебным материалам, полицейский высудил себе почти шесть неучтенных лет стажа для льготной пенсии. В настоящее время решение суда обжалуется представителями работодателя. Ранее экс-сотрудник МО МВД России «Шадринский» (Курганская область) после выхода на пенсию подал иск о включении неучтенных лет в стаж для начисления льготной пенсии, который был удовлетворен судом. Бывший полицейский добился включения трех лет в льготный стаж.