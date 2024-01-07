Французский генерал восхитился Путиным

Генерал Паломеро: Путин победит Украину в этом году
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Армия Путина превосходит ВСУ по всем показателям, заявил Жан-Поль Паломеро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин усилил свою армию до такой степени, что Россия может рассчитывать на победу над Украиной уже в этом году. Такое мнение выразил бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро.

«Владимир Путин чрезвычайно укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину уже в этом году», — передает слова Паломеро телеканал LCI. Он добавил, что разрыв между российской и украинской армией продолжает увеличиваться. Путин увеличил военный бюджет, укрепил военную промышленность и увеличил численность своей армии. С другой стороны, Украина испытывает трудности в восполнении ресурсов и не получает эффективной поддержки от Запада, заключил Паломеро.

Согласно британским журналистам, Владимир Путин уже победил в конфликте на Украине, воспользовавшись отвлечением Запада на конфликт на Ближнем Востоке. Они отметили, что преимущество РФ заключается в наличии больших ресурсов военного потенциала, включая количество военной техники и живой силы.

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Президент России Владимир Путин усилил свою армию до такой степени, что Россия может рассчитывать на победу над Украиной уже в этом году. Такое мнение выразил бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро. «Владимир Путин чрезвычайно укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину уже в этом году», — передает слова Паломеро телеканал LCI. Он добавил, что разрыв между российской и украинской армией продолжает увеличиваться. Путин увеличил военный бюджет, укрепил военную промышленность и увеличил численность своей армии. С другой стороны, Украина испытывает трудности в восполнении ресурсов и не получает эффективной поддержки от Запада, заключил Паломеро. Согласно британским журналистам, Владимир Путин уже победил в конфликте на Украине, воспользовавшись отвлечением Запада на конфликт на Ближнем Востоке. Они отметили, что преимущество РФ заключается в наличии больших ресурсов военного потенциала, включая количество военной техники и живой силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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