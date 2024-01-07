Тренер скончавшейся шорт-трекистки Середы назвал причину ее смерти

Тренер Марина Яшина, работавшая с шорт-трекисткой Анастасией Середой, раскрыла причину ее смерти. Спортсменка была госпитализирована в Уфе за месяц до трагического случая с диагнозом инфекционного заболевания.
«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы», — передает слова Яшиной ТАСС. Она добавила, что точный диагноз неизвестен. Завтра состоятся похороны, сегодня тело спортсменки должны доставить в Саранск, заключила Яшина.
20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась 7 января. В Союзе конькобежцев России выразили соболезнования родным и близким Середы. Трагический случай произошел на пике ее спортивной карьеры.
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