Тренер скончавшейся шорт-трекистки Середы назвал причину ее смерти

Тренер Середы Яшина: у спортсменки было инфекционное заболевание
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Шорт-трекистка Анастасия Середа находилась в больнице с инфекционным заболеванием Фото:

Тренер Марина Яшина, работавшая с шорт-трекисткой Анастасией Середой, раскрыла причину ее смерти. Спортсменка была госпитализирована в Уфе за месяц до трагического случая с диагнозом инфекционного заболевания.

«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы», — передает слова Яшиной ТАСС. Она добавила, что точный диагноз неизвестен. Завтра состоятся похороны, сегодня тело спортсменки должны доставить в Саранск, заключила Яшина.

20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась 7 января. В Союзе конькобежцев России выразили соболезнования родным и близким Середы. Трагический случай произошел на пике ее спортивной карьеры.

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Тренер Марина Яшина, работавшая с шорт-трекисткой Анастасией Середой, раскрыла причину ее смерти. Спортсменка была госпитализирована в Уфе за месяц до трагического случая с диагнозом инфекционного заболевания. «Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы», — передает слова Яшиной ТАСС. Она добавила, что точный диагноз неизвестен. Завтра состоятся похороны, сегодня тело спортсменки должны доставить в Саранск, заключила Яшина. 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась 7 января. В Союзе конькобежцев России выразили соболезнования родным и близким Середы. Трагический случай произошел на пике ее спортивной карьеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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