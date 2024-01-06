Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет

Ушла из жизни молодая спортсменка
В России скончалась шорт-трекистка Анастасия Середа в возрасте 20 лет. Информация об этом опубликована в telegram-канале Союза конькобежцев России.
«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — написано в сообщении.
Середа в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Она ушла из жизни на взлете спортивной карьеры.
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