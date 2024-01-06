06 января 2024

Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет

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Ушла из жизни молодая спортсменка Фото:

В России скончалась шорт-трекистка Анастасия Середа в возрасте 20 лет. Информация об этом опубликована в telegram-канале Союза конькобежцев России.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — написано в сообщении.

Середа в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Она ушла из жизни на взлете спортивной карьеры.

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В России скончалась шорт-трекистка Анастасия Середа в возрасте 20 лет. Информация об этом опубликована в telegram-канале Союза конькобежцев России. «Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — написано в сообщении. Середа в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Она ушла из жизни на взлете спортивной карьеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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