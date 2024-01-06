Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет

07 января 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

Ушла из жизни молодая спортсменка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России скончалась шорт-трекистка Анастасия Середа в возрасте 20 лет. Информация об этом опубликована в telegram-канале Союза конькобежцев России. «Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — написано в сообщении. Середа в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Она ушла из жизни на взлете спортивной карьеры.

В России скончалась шорт-трекистка Анастасия Середа в возрасте 20 лет. Информация об этом опубликована в telegram-канале Союза конькобежцев России. «Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — написано в сообщении. Середа в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Она ушла из жизни на взлете спортивной карьеры.