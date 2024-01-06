06 января 2024
05 января 2024

Жителей Кургана предупредили о массовом отключении воды 9 января. Скрин

В Кургане на сутки отключат холодную воду в десятках домов и четырех детсадах
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Кургана предупредили о плановом отключении воды Фото:

В Кургане 9 января на сутки отключат от холодной воды десятки жилых домов, четыре детских сада и другие социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».

«В Кургане 9 декабря будет ограничено холодное водоснабжение с 09:00 до 24:00. Это требуется для врезки временного водопровода диаметром 500 мм по проспекту Машиностроителей, 11», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Под отключение воды кроме жилых домов попали четыре детсада, корпуса школы №9, Центр борьбы со СПИДом, баня и прочие объекты.

Полный список адресов опубликован на официальном сайте компании. В АО «Водный союз» отметили, что работы будет производить подрядная организация.

Подачу ресурса ограничат с 09:00 до 24:00
Подачу ресурса ограничат с 09:00 до 24:00

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В Кургане 9 января на сутки отключат от холодной воды десятки жилых домов, четыре детских сада и другие социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «В Кургане 9 декабря будет ограничено холодное водоснабжение с 09:00 до 24:00. Это требуется для врезки временного водопровода диаметром 500 мм по проспекту Машиностроителей, 11», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Под отключение воды кроме жилых домов попали четыре детсада, корпуса школы №9, Центр борьбы со СПИДом, баня и прочие объекты. Полный список адресов опубликован на официальном сайте компании. В АО «Водный союз» отметили, что работы будет производить подрядная организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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