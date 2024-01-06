Общество ЖКХ и Городская среда Жителей Кургана предупредили о массовом отключении воды 9 января. Скрин В Кургане на сутки отключат холодную воду в десятках домов и четырех детсадах 07 января 2024 в 12:25 Размер текста - 17 + Жителей Кургана предупредили о плановом отключении воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 9 января на сутки отключат от холодной воды десятки жилых домов, четыре детских сада и другие социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «В Кургане 9 декабря будет ограничено холодное водоснабжение с 09:00 до 24:00. Это требуется для врезки временного водопровода диаметром 500 мм по проспекту Машиностроителей, 11», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Под отключение воды кроме жилых домов попали четыре детсада, корпуса школы №9, Центр борьбы со СПИДом, баня и прочие объекты. Полный список адресов опубликован на официальном сайте компании. В АО «Водный союз» отметили, что работы будет производить подрядная организация. Подачу ресурса ограничат с 09:00 до 24:00 Скрин: telegram-канал АО «Водный союз», https://t.me/kwater45/1342 В Кургане 9 января на сутки отключат от холодной воды десятки жилых домов, четыре детских сада и другие социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «В Кургане 9 декабря будет ограничено холодное водоснабжение с 09:00 до 24:00. Это требуется для врезки временного водопровода диаметром 500 мм по проспекту Машиностроителей, 11», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Под отключение воды кроме жилых домов попали четыре детсада, корпуса школы №9, Центр борьбы со СПИДом, баня и прочие объекты. Полный список адресов опубликован на официальном сайте компании. В АО «Водный союз» отметили, что работы будет производить подрядная организация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям