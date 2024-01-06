В Кургане 9 января на сутки отключат от холодной воды десятки жилых домов, четыре детских сада и другие социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».
«В Кургане 9 декабря будет ограничено холодное водоснабжение с 09:00 до 24:00. Это требуется для врезки временного водопровода диаметром 500 мм по проспекту Машиностроителей, 11», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Под отключение воды кроме жилых домов попали четыре детсада, корпуса школы №9, Центр борьбы со СПИДом, баня и прочие объекты.
Полный список адресов опубликован на официальном сайте компании. В АО «Водный союз» отметили, что работы будет производить подрядная организация.
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