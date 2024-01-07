Жители Подмосковья, оставшиеся без отопления, жгут костры, чтобы согреться

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мыс Стрелка. Пермь, отдых на природе, выживание в лесу, руки у костра
Жители Лыткарино замерзают в своих домах без отопления Фото:

Жители Лыткарино, оставшиеся без отопления в морозы, вынуждены жечь костры, чтобы согреться. Они отмечают, что на улице теплее, чем внутри их домов.

«Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, жжем дрова, потому что дома холодно», — передает слова жителей «Мослента». Люди жалуются, что дома холоднее, чем на улице. Они добавили, что обращаются в администрацию с просьбой принять меры по устранению данной проблемы и обеспечить им необходимое отопление.

Ранее стало известно, что на частной котельной в Подольске произошла авария. В данный момент ведется расследование. В результате этой аварии 170 домов в микрорайоне Климовск остались без отопления. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил в субботу о запуске второго котла, что позволит начать обогревать все квартиры в городе.

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Жители Лыткарино, оставшиеся без отопления в морозы, вынуждены жечь костры, чтобы согреться. Они отмечают, что на улице теплее, чем внутри их домов. «Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, жжем дрова, потому что дома холодно», — передает слова жителей «Мослента». Люди жалуются, что дома холоднее, чем на улице. Они добавили, что обращаются в администрацию с просьбой принять меры по устранению данной проблемы и обеспечить им необходимое отопление. Ранее стало известно, что на частной котельной в Подольске произошла авария. В данный момент ведется расследование. В результате этой аварии 170 домов в микрорайоне Климовск остались без отопления. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил в субботу о запуске второго котла, что позволит начать обогревать все квартиры в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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