Politico: место Шарля Мишеля в Евросовете займет противник Украины

Виктор Орбан может возглавить Евросовет, пишет PoliticoФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер
После отставки главы Евросовета Шарля Мишеля его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он известен своей противоречивой позицией по поводу оказания поддержки Украине. Об этом рассказали представители Мишеля.
«Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, может занять место главы Евросовета», — передает слова представителей действующего главы Евросовета Politico. Они добавили, что Шарль Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, поэтому лидерам Евросоюза необходимо быстро достичь соглашения о его преемнике в Евросовете.
Шарль Мишель планирует участвовать в выборах в Европарламент в июне 2024 года. Для этого он покинет свою текущую должность, срок полномочий которой истекает в конце года. Мишель намерен подать в отставку до 16 июля, так как нельзя совмещать должности председателя Евросовета и депутата Европарламента.
После отставки главы Евросовета Шарля Мишеля его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он известен своей противоречивой позицией по поводу оказания поддержки Украине. Об этом рассказали представители Мишеля. «Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, может занять место главы Евросовета», — передает слова представителей действующего главы Евросовета Politico. Они добавили, что Шарль Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, поэтому лидерам Евросоюза необходимо быстро достичь соглашения о его преемнике в Евросовете. Шарль Мишель планирует участвовать в выборах в Европарламент в июне 2024 года. Для этого он покинет свою текущую должность, срок полномочий которой истекает в конце года. Мишель намерен подать в отставку до 16 июля, так как нельзя совмещать должности председателя Евросовета и депутата Европарламента.