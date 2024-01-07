Politico: место Шарля Мишеля в Евросовете займет противник Украины

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан может возглавить Евросовет, пишет Politico Фото:

После отставки главы Евросовета Шарля Мишеля его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он известен своей противоречивой позицией по поводу оказания поддержки Украине. Об этом рассказали представители Мишеля.

«Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, может занять место главы Евросовета», — передает слова представителей действующего главы Евросовета Politico. Они добавили, что Шарль Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, поэтому лидерам Евросоюза необходимо быстро достичь соглашения о его преемнике в Евросовете.

Шарль Мишель планирует участвовать в выборах в Европарламент в июне 2024 года. Для этого он покинет свою текущую должность, срок полномочий которой истекает в конце года. Мишель намерен подать в отставку до 16 июля, так как нельзя совмещать должности председателя Евросовета и депутата Европарламента.

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После отставки главы Евросовета Шарля Мишеля его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он известен своей противоречивой позицией по поводу оказания поддержки Украине. Об этом рассказали представители Мишеля. «Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, может занять место главы Евросовета», — передает слова представителей действующего главы Евросовета Politico. Они добавили, что Шарль Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, поэтому лидерам Евросоюза необходимо быстро достичь соглашения о его преемнике в Евросовете. Шарль Мишель планирует участвовать в выборах в Европарламент в июне 2024 года. Для этого он покинет свою текущую должность, срок полномочий которой истекает в конце года. Мишель намерен подать в отставку до 16 июля, так как нельзя совмещать должности председателя Евросовета и депутата Европарламента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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