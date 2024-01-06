06 января 2024

Что станет с деньгами тюменского миллиардера, если он не обратится за выигрышем

Тюменский миллиардер потеряет выигрыш, если не придет за ним
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Деньги тюменского миллиардера могут уйти в бюджет РФ Фото:

Тюменец, выигравший миллиард в лотерее, может его потерять, если в течение трех с половиной лет не заберет его. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Общий срок обращения для получения выигрышей в государственные лотереи от „Столото“ через лотерейный центр — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Тюменец выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ. В компании «Столото» рассказали, что местный житель приобрел билет в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» 7 декабря 2023 года. Однако самого победителя пока не нашли. В компании уточнили, что имя тюменца может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.

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Тюменец, выигравший миллиард в лотерее, может его потерять, если в течение трех с половиной лет не заберет его. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото». «Общий срок обращения для получения выигрышей в государственные лотереи от „Столото“ через лотерейный центр — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Тюменец выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ. В компании «Столото» рассказали, что местный житель приобрел билет в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» 7 декабря 2023 года. Однако самого победителя пока не нашли. В компании уточнили, что имя тюменца может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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