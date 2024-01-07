Посольство РФ на Шри-Ланке подтвердило гибель россиянина в ДТП

07 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Герман Федоров заявил, что в посольство не поступали сообщения о пострадавших россиянах, была только информация о погибшем Фото: Алена Полозова © URA.RU Российское посольство на Шри-Ланке подтвердило, что гражданин РФ погиб в ДТП. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. «Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или травмах других наших граждан мы не получали», — заявил Герман Федоров. Его слова передает РИА Новости. ДТП произошло на Южной скоростной автомагистрали. Автобус, водитель которого, по предварительной информации, переутомился, врезался в грузовик. Погиб один россиянин, который находился на переднем сиденье. Как сообщает telegram-канал Mash, тело погибшего хотят кремировать на острове. Также в ДТП пострадали девять человек, многим из которых пришлось самим добираться до больницы, сообщает «Национальная служба новостей». Тревел-блогер Артур Бакаев, который организовал экскурсию, помогает пострадавшим. По его словам, он не пытается замять ситуацию.

Российское посольство на Шри-Ланке подтвердило, что гражданин РФ погиб в ДТП. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. «Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или травмах других наших граждан мы не получали», — заявил Герман Федоров. Его слова передает РИА Новости. ДТП произошло на Южной скоростной автомагистрали. Автобус, водитель которого, по предварительной информации, переутомился, врезался в грузовик. Погиб один россиянин, который находился на переднем сиденье. Как сообщает telegram-канал Mash, тело погибшего хотят кремировать на острове. Также в ДТП пострадали девять человек, многим из которых пришлось самим добираться до больницы, сообщает «Национальная служба новостей». Тревел-блогер Артур Бакаев, который организовал экскурсию, помогает пострадавшим. По его словам, он не пытается замять ситуацию.