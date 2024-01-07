Путину доложили о ситуации в Подмосковье, где жители остались без отопления

Песков: аварии с отоплением, как в Подольске, не исключены из-за морозов

07 января 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Все службы в Подольске работают в авральном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президенту России Владимиру Путину доложили об аварийной ситуации в подмосковном Подольске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он добавил, что подобные аварии не исключены в силу аномальных морозов. Новость по теме Как власти Подмосковья борются с ЧС в Подольске, где жители остались без отопления «Президент в курсе всего. Тем более таких аварийных ситуаций. Все службы работают в авральном режиме днем и ночью», — передает слова Пескова telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». Представитель Кремля добавил, что за последние 20 лет в России была проведена огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ. Но за такой срок невозможно обновить все. По словам пресс-секретаря главы РФ, подобные аварии не исключены, особенно в силу аномальных морозов. Прорыв теплотрассы в Подольске произошел 5 января. А 7 января из-за отсутствия теплоснабжения в 128 домах возбудили уголовное дело. Известно, что без отопления остались около 21 тысячи человек.

Президенту России Владимиру Путину доложили об аварийной ситуации в подмосковном Подольске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он добавил, что подобные аварии не исключены в силу аномальных морозов. «Президент в курсе всего. Тем более таких аварийных ситуаций. Все службы работают в авральном режиме днем и ночью», — передает слова Пескова telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». Представитель Кремля добавил, что за последние 20 лет в России была проведена огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ. Но за такой срок невозможно обновить все. По словам пресс-секретаря главы РФ, подобные аварии не исключены, особенно в силу аномальных морозов. Прорыв теплотрассы в Подольске произошел 5 января. А 7 января из-за отсутствия теплоснабжения в 128 домах возбудили уголовное дело. Известно, что без отопления остались около 21 тысячи человек.