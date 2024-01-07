Как власти Подмосковья борются с ЧС в Подольске, где жители остались без отопления

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту прорыва теплотрассы
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, тэц
Запуск второго котла позволит пустить тепло в неотапливаемые дома Подольска, заявил Андрей Воробьев Фото:

В подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. 7 января из-за отсутствия теплоснабжения в 128 домах было возбуждено уголовное дело. URA.RU подробно рассказывает о реакции подмосковных властей на происшествие.

  • Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что масштабы аварии с теплоснабжением были скрыты коммунальными службами от властей. Он отметил, что если бы о ситуации сообщили сразу, ответственные лица могли бы принять соответствующие решения вовремя.
  • Тепло было восстановлено в десятках многоквартирных домов лишь 6 января. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Всего тепло было подано в 45 домов. Аварии на магистралях были локализованы, трубопроводы обследованы.
  • В микрорайоне Климовск в Подольске 7 января был запущен второй котел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, наличие двух работающих котлов обеспечит достаточную мощность для обогрева всех неотапливаемых квартир в городе. Воробьев также отметил, что возможной проблемой в настоящее время может стать состояние системы отопления в жилых домах, которые могли быть частично разморожены.
  • Также Воробьев обратился в Следственный комитет РФ относительно аварии на котельной в Подольске. Руководство котельной до сих пор не было обнаружено, и губернатор просит вмешаться в ситуацию. Он обратился с просьбой о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию через суд. РИА Новости сообщило об этом по просьбе пресс-службы главы региона.
  • Следственным отделом по Подольску возбуждено уголовное дело по оказанию небезопасных услуг. Ведется обыск и допросы для установления причин аварии.

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В подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. 7 января из-за отсутствия теплоснабжения в 128 домах было возбуждено уголовное дело. URA.RU подробно рассказывает о реакции подмосковных властей на происшествие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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