Как власти Подмосковья борются с ЧС в Подольске, где жители остались без отопления

Запуск второго котла позволит пустить тепло в неотапливаемые дома Подольска, заявил Андрей Воробьев
В подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. 7 января из-за отсутствия теплоснабжения в 128 домах было возбуждено уголовное дело. URA.RU подробно рассказывает о реакции подмосковных властей на происшествие.
- Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что масштабы аварии с теплоснабжением были скрыты коммунальными службами от властей. Он отметил, что если бы о ситуации сообщили сразу, ответственные лица могли бы принять соответствующие решения вовремя.
- Тепло было восстановлено в десятках многоквартирных домов лишь 6 января. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Всего тепло было подано в 45 домов. Аварии на магистралях были локализованы, трубопроводы обследованы.
- В микрорайоне Климовск в Подольске 7 января был запущен второй котел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, наличие двух работающих котлов обеспечит достаточную мощность для обогрева всех неотапливаемых квартир в городе. Воробьев также отметил, что возможной проблемой в настоящее время может стать состояние системы отопления в жилых домах, которые могли быть частично разморожены.
- Также Воробьев обратился в Следственный комитет РФ относительно аварии на котельной в Подольске. Руководство котельной до сих пор не было обнаружено, и губернатор просит вмешаться в ситуацию. Он обратился с просьбой о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию через суд. РИА Новости сообщило об этом по просьбе пресс-службы главы региона.
- Следственным отделом по Подольску возбуждено уголовное дело по оказанию небезопасных услуг. Ведется обыск и допросы для установления причин аварии.
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