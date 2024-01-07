В Москве на блогера возбудили дело после видео с унижением славянских девушек

07 января 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

СК возбудил на блогера уголовное дело о возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер Салмон Р. задержан в Москве. Против него возбуждено уголовное дело после видео, на которых он унижал славянских девушек. Об этом сообщает следственное управление СКР по Москве. «Возбуждено уголовное дело по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» информацию из СК. Отмечается, что блогер был задержан, а видео являются постановочными и сценарий написан им самим. Ранее уроженец Таджикистана Салмон публиковал видео, на которых прослеживались признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности. В частности, распространение получил ролик, в котором блогер говорит, что «скоро все русские девушки будут наши». В соцсетях Салмон утверждал, что не имеет отношения к этому видео и не призывал никого к национальной розни.

Блогер Салмон Р. задержан в Москве. Против него возбуждено уголовное дело после видео, на которых он унижал славянских девушек. Об этом сообщает следственное управление СКР по Москве. «Возбуждено уголовное дело по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» информацию из СК. Отмечается, что блогер был задержан, а видео являются постановочными и сценарий написан им самим. Ранее уроженец Таджикистана Салмон публиковал видео, на которых прослеживались признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности. В частности, распространение получил ролик, в котором блогер говорит, что «скоро все русские девушки будут наши». В соцсетях Салмон утверждал, что не имеет отношения к этому видео и не призывал никого к национальной розни.