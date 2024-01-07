Россия в 2024 году проведет семь пусков межконтинентальных ракет

07 января 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

В 2024 году ВС РФ запустят семь межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В этом году РВСН планируют провести семь пусков МБР. За последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС РФ провели более 20 пусков МБР», — сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости. Ранее Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). После этого в США, которые сами не ратифицировали договор, заявили, что РФ якобы рушит глобальный миропорядок.

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В этом году РВСН планируют провести семь пусков МБР. За последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС РФ провели более 20 пусков МБР», — сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости. Ранее Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). После этого в США, которые сами не ратифицировали договор, заявили, что РФ якобы рушит глобальный миропорядок.