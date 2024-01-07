Россия в 2024 году проведет семь пусков межконтинентальных ракет

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В этом году РВСН планируют провести семь пусков МБР. За последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС РФ провели более 20 пусков МБР», — сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Ранее Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). После этого в США, которые сами не ратифицировали договор, заявили, что РФ якобы рушит глобальный миропорядок.
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