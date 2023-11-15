В США запаниковали из-за нового решения Путина

Redacted News: решением об отмене ДВЗЯИ Путин нарушил миропорядок США

15 ноября 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Одним решением об отмене ратификации ДВЗЯИ Владимир Путин сделал больше, чем за все время СВО, заявил Клейтон Моррис Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение президента РФ Владимира Путина о выходе из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) рушит глобальный миропорядок, выстроенный США. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис. «Владимир Путин сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», — подчеркнул Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News. Он добавил, что одним решением об отмене ратификации ДВЗЯИ Путин пошатнул американский мировой порядок сильнее, чем за все время проведения спецоперации на Украине. Россия официально отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 2 ноября. Соответствующее решение подписал лично российский президент. После посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что РФ способна дать отпор всем ядерным силам США. ДВЗЯИ запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях, передает Life .

Решение президента РФ Владимира Путина о выходе из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) рушит глобальный миропорядок, выстроенный США. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис. «Владимир Путин сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», — подчеркнул Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News. Он добавил, что одним решением об отмене ратификации ДВЗЯИ Путин пошатнул американский мировой порядок сильнее, чем за все время проведения спецоперации на Украине. Россия официально отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 2 ноября. Соответствующее решение подписал лично российский президент. После посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что РФ способна дать отпор всем ядерным силам США. ДВЗЯИ запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях, передает Life.