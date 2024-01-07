Организатор экскурсии на Шри-Ланке, где в ДТП погиб россиян, ответил на обвинения

Организатор экскурсии на Шри-Ланке Бакаев заявил, что не пытался замять ситуацию

07 января 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Артур Бакаев заявил, что в скором времени родственники погибшего выложат видео с подробностями трагедии Фото: Алена Полозова © URA.RU Тревел-блогер Артур Бакаев, который организовал экскурсию на Шри-Ланке, где в ДТП погиб россиянин, заявил, что не пытался замять ситуацию. Сейчас он собирает документы и активно работает с родственниками погибшего. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Сейчас форсится (распространяется — прим. URA.RU) от блогеров версия с дезинформацией. <…> Ничего скрыть я не пытаюсь. Мы очень заняты с родственниками. Они все расскажут на видео», — сообщил Артур Бакаев. На данный момент идет сбор документов. По словам Бакаева, завтра родственники погибшего выложат видео, где расскажут все в подробностях. «Сейчас занимаемся целыми днями сбором документов. Нужно это срочно делать. Каждую минуту я с ними. Завтра последний этап бюрократии, родственники спокойно выложат видео с пояснением», — делится Артур Бакаев. Ранее telegram-канал Mash со ссылкой на пострадавших сообщал, что блогер после ДТП пытался замять ситуацию. Ранее туристический автобус влетел в грузовик на Шри-Ланке. Один россиянин погиб, девять пострадали. Скорее всего, ДТП произошло из-за переутомления водителя. Как сообщали пассажиры автобуса, приехавшие медики и спасатели не провели первичный осмотр и не предложили помощи, сообщает «Национальная служба новостей». После трагедии в адрес Бакаева, который организовал экскурсию, посыпались обвинения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тревел-блогер Артур Бакаев, который организовал экскурсию на Шри-Ланке, где в ДТП погиб россиянин, заявил, что не пытался замять ситуацию. Сейчас он собирает документы и активно работает с родственниками погибшего. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Сейчас форсится (распространяется — прим. URA.RU) от блогеров версия с дезинформацией. <…> Ничего скрыть я не пытаюсь. Мы очень заняты с родственниками. Они все расскажут на видео», — сообщил Артур Бакаев. На данный момент идет сбор документов. По словам Бакаева, завтра родственники погибшего выложат видео, где расскажут все в подробностях. «Сейчас занимаемся целыми днями сбором документов. Нужно это срочно делать. Каждую минуту я с ними. Завтра последний этап бюрократии, родственники спокойно выложат видео с пояснением», — делится Артур Бакаев. Ранее telegram-канал Mash со ссылкой на пострадавших сообщал, что блогер после ДТП пытался замять ситуацию. Ранее туристический автобус влетел в грузовик на Шри-Ланке. Один россиянин погиб, девять пострадали. Скорее всего, ДТП произошло из-за переутомления водителя. Как сообщали пассажиры автобуса, приехавшие медики и спасатели не провели первичный осмотр и не предложили помощи, сообщает «Национальная служба новостей». После трагедии в адрес Бакаева, который организовал экскурсию, посыпались обвинения.