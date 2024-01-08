Новостройки в России подорожают на 5-7%

09 января 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Застройщики будут закладывать в стоимость жилья компенсацию банкам, сказала Татьяна Решетникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU В первые месяцы 2024 года на первичном рынке в России может произойти очередная волна роста цен. Стоимость новостроек поднимется на 5-7%. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Новость по теме Набиуллина пообещала сохранить льготную ипотеку «После новостей об очередном снижении компенсации за выдачу льготных ипотечных кредитов банкам, кредитные организации начали объявлять о введении комиссионного вознаграждения, которое будут выплачивать застройщики за оформление ипотеки для своих клиентов. С одной стороны, за счет более низких ставок по ипотечным кредитам новостройки выглядят более привлекательными для потенциальных покупателей, с другой — комиссионное вознаграждение банкам большинство девелоперов будут вынуждены закладывать в стоимость своих объектов. По нашим расчетам, чтобы компенсировать комиссионное вознаграждение банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой, конечная цена квартиры должна быть увеличена на 5,25%, в случае с семейной ипотекой — на 6,72%», — сказала Татьяна Решетникова. Генеральный директор ГК «Техзор», которая занимается автоматизацией и повышения эффективности при строительстве, Андрей Бородкин отметил, что спрос на новое жилье будет падать, а объемы строительства снижаться не собираются. «В 2023 году увеличили первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 20%, а потом и до 30%. Это снизит спрос на новое жилье. Льготные ипотечные программы пытаются сократить. Раньше можно было две получить, теперь только по одной. Что касается строительства и объема ввода жилья, то он точно не уменьшится, потому что все проекты уже запланированы и будут только расти. Льготная ипотека держит рынок, и если власти попробуют ее отменить, то очень быстро вернут обратно, потому что рычаги давления у девелоперов сильные», — заключил эксперт. Ранее российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготным программам под 8% годовых. В регионах может появиться своя ипотека, которая способствует укреплению кадровой политики, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первые месяцы 2024 года на первичном рынке в России может произойти очередная волна роста цен. Стоимость новостроек поднимется на 5-7%. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «После новостей об очередном снижении компенсации за выдачу льготных ипотечных кредитов банкам, кредитные организации начали объявлять о введении комиссионного вознаграждения, которое будут выплачивать застройщики за оформление ипотеки для своих клиентов. С одной стороны, за счет более низких ставок по ипотечным кредитам новостройки выглядят более привлекательными для потенциальных покупателей, с другой — комиссионное вознаграждение банкам большинство девелоперов будут вынуждены закладывать в стоимость своих объектов. По нашим расчетам, чтобы компенсировать комиссионное вознаграждение банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой, конечная цена квартиры должна быть увеличена на 5,25%, в случае с семейной ипотекой — на 6,72%», — сказала Татьяна Решетникова. Генеральный директор ГК «Техзор», которая занимается автоматизацией и повышения эффективности при строительстве, Андрей Бородкин отметил, что спрос на новое жилье будет падать, а объемы строительства снижаться не собираются. «В 2023 году увеличили первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 20%, а потом и до 30%. Это снизит спрос на новое жилье. Льготные ипотечные программы пытаются сократить. Раньше можно было две получить, теперь только по одной. Что касается строительства и объема ввода жилья, то он точно не уменьшится, потому что все проекты уже запланированы и будут только расти. Льготная ипотека держит рынок, и если власти попробуют ее отменить, то очень быстро вернут обратно, потому что рычаги давления у девелоперов сильные», — заключил эксперт. Ранее российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготным программам под 8% годовых. В регионах может появиться своя ипотека, которая способствует укреплению кадровой политики, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.