Напавшие на челябинца иностранцы могут быть причастны к другим преступлениям

Группа молодых людей из Казахстана, напавшая на жителя Челябинска, может быть причастна к другим преступлениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«По факту причинения 20-летнему челябинцу телесных повреждений задержаны четверо молодых людей. Задержанные были доставлены в полицию. Установлено, что они приехали из Казахстана на заработки, проживают и работают в Челябинске. В этот же вечер они совершили грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе», — заявили в пресс-службе полицейского главка.
Конфликт между челябинцем и группой молодых людей произошел в одном из дворов по улице Горького. Местный житель был жесткого избит. Он сообщил о случившемся в полицию.
В отношении подозреваемых в отделе полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания.
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