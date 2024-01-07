07 января 2024
06 января 2024

Напавшие на челябинца иностранцы могут быть причастны к другим преступлениям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, казахстан, граница казахстана
Задержанные приехали в Челябинск в поисках работы Фото:

Группа молодых людей из Казахстана, напавшая на жителя Челябинска, может быть причастна к другим преступлениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«По факту причинения 20-летнему челябинцу телесных повреждений задержаны четверо молодых людей. Задержанные были доставлены в полицию. Установлено, что они приехали из Казахстана на заработки, проживают и работают в Челябинске. В этот же вечер они совершили грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе», — заявили в пресс-службе полицейского главка.

Конфликт между челябинцем и группой молодых людей произошел в одном из дворов по улице Горького. Местный житель был жесткого избит. Он сообщил о случившемся в полицию.

В отношении подозреваемых в отделе полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа молодых людей из Казахстана, напавшая на жителя Челябинска, может быть причастна к другим преступлениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «По факту причинения 20-летнему челябинцу телесных повреждений задержаны четверо молодых людей. Задержанные были доставлены в полицию. Установлено, что они приехали из Казахстана на заработки, проживают и работают в Челябинске. В этот же вечер они совершили грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе», — заявили в пресс-службе полицейского главка. Конфликт между челябинцем и группой молодых людей произошел в одном из дворов по улице Горького. Местный житель был жесткого избит. Он сообщил о случившемся в полицию. В отношении подозреваемых в отделе полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...