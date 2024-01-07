Напавшие на челябинца иностранцы могут быть причастны к другим преступлениям

07 января 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Задержанные приехали в Челябинск в поисках работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа молодых людей из Казахстана, напавшая на жителя Челябинска, может быть причастна к другим преступлениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «По факту причинения 20-летнему челябинцу телесных повреждений задержаны четверо молодых людей. Задержанные были доставлены в полицию. Установлено, что они приехали из Казахстана на заработки, проживают и работают в Челябинске. В этот же вечер они совершили грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе», — заявили в пресс-службе полицейского главка. Конфликт между челябинцем и группой молодых людей произошел в одном из дворов по улице Горького. Местный житель был жесткого избит. Он сообщил о случившемся в полицию. В отношении подозреваемых в отделе полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания.

Группа молодых людей из Казахстана, напавшая на жителя Челябинска, может быть причастна к другим преступлениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «По факту причинения 20-летнему челябинцу телесных повреждений задержаны четверо молодых людей. Задержанные были доставлены в полицию. Установлено, что они приехали из Казахстана на заработки, проживают и работают в Челябинске. В этот же вечер они совершили грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе», — заявили в пресс-службе полицейского главка. Конфликт между челябинцем и группой молодых людей произошел в одном из дворов по улице Горького. Местный житель был жесткого избит. Он сообщил о случившемся в полицию. В отношении подозреваемых в отделе полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания.