Мэр Киева Кличко купил особняк в Германии за четверть миллиарда гривен

07 января 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Площадь особняка Кличко составляет 750 квадратных метров Фото: Официальный портал Киева В конце декабря 2023 года мэр Киева Виталий Кличко получил особняк в немецком Гамбурге. Его стоимость составляет 227 млн гривен. Размер жилплощади — 750 квадратных метров. Об этом говорится в декларации особняка. «Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге. <…> Дом оценивается в 227 миллионов гривен», — передает «Страна.ua» информацию из документа. Площадь дома составляет 750 квадратных метров. Кличко получил особняк в качестве выплаты долга от компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру. У Кличко был особняк в Гамбурге еще до того, как его назначили на пост мэра Киева. По информации немецких СМИ, дом расположен в районе парка Отмаршен. Бывшая супруга мэра Наталья Егорова во время начала конфликта с РФ заявила, что принимает в особняке беженцев с Украины. Ранее сообщалось, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей. В министерстве имущественных и земельных отношений региона отмечают, что заявка на выкуп подавалась из Москвы.

В конце декабря 2023 года мэр Киева Виталий Кличко получил особняк в немецком Гамбурге. Его стоимость составляет 227 млн гривен. Размер жилплощади — 750 квадратных метров. Об этом говорится в декларации особняка. «Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге. <…> Дом оценивается в 227 миллионов гривен», — передает «Страна.ua» информацию из документа. Площадь дома составляет 750 квадратных метров. Кличко получил особняк в качестве выплаты долга от компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру. У Кличко был особняк в Гамбурге еще до того, как его назначили на пост мэра Киева. По информации немецких СМИ, дом расположен в районе парка Отмаршен. Бывшая супруга мэра Наталья Егорова во время начала конфликта с РФ заявила, что принимает в особняке беженцев с Украины. Ранее сообщалось, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей. В министерстве имущественных и земельных отношений региона отмечают, что заявка на выкуп подавалась из Москвы.