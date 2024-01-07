Россияне массово скупают путевки в тюменские детские лагеря

В тюменских детских лагерях почти не осталось свободных мест на первую смену. Об этом рассказала жительница города Юлия Гринберг.
«Случайно зашла в офис „Алых парусов“, а там говорят, что продают путевки еще с ноября. На первую смену осталось пять мест» — сообщила Гринберг 72.ru. Тюменцы утверждают, что такая ситуация наблюдается во всех лагерях города.
Жители Тюмени говорят, что в прошлые года таких проблем не было. Родители предполагают, что нехватка мест в лагерях связана с тем, что часть путевок покупают и бронируют для детей из ЛНР и ДНР.
После отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» в инфекционную больницу Саратовской области отправлено 125 детей. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа.
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