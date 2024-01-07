07 января 2024
06 января 2024

Россияне массово скупают путевки в тюменские детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых
В детских лагерях Тюмени почти не осталось свободных мест на первую смену Фото:

В тюменских детских лагерях почти не осталось свободных мест на первую смену. Об этом рассказала жительница города Юлия Гринберг.

«Случайно зашла в офис „Алых парусов“, а там говорят, что продают путевки еще с ноября. На первую смену осталось пять мест» — сообщила Гринберг 72.ru. Тюменцы утверждают, что такая ситуация наблюдается во всех лагерях города.

Жители Тюмени говорят, что в прошлые года таких проблем не было. Родители предполагают, что нехватка мест в лагерях связана с тем, что часть путевок покупают и бронируют для детей из ЛНР и ДНР.

После отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» в инфекционную больницу Саратовской области отправлено 125 детей. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа.

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В тюменских детских лагерях почти не осталось свободных мест на первую смену. Об этом рассказала жительница города Юлия Гринберг. «Случайно зашла в офис „Алых парусов“, а там говорят, что продают путевки еще с ноября. На первую смену осталось пять мест» — сообщила Гринберг 72.ru. Тюменцы утверждают, что такая ситуация наблюдается во всех лагерях города. Жители Тюмени говорят, что в прошлые года таких проблем не было. Родители предполагают, что нехватка мест в лагерях связана с тем, что часть путевок покупают и бронируют для детей из ЛНР и ДНР. После отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» в инфекционную больницу Саратовской области отправлено 125 детей. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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