Россияне массово скупают путевки в тюменские детские лагеря

08 января 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

В детских лагерях Тюмени почти не осталось свободных мест на первую смену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменских детских лагерях почти не осталось свободных мест на первую смену. Об этом рассказала жительница города Юлия Гринберг. «Случайно зашла в офис „Алых парусов“, а там говорят, что продают путевки еще с ноября. На первую смену осталось пять мест» — сообщила Гринберг 72.ru. Тюменцы утверждают, что такая ситуация наблюдается во всех лагерях города. Жители Тюмени говорят, что в прошлые года таких проблем не было. Родители предполагают, что нехватка мест в лагерях связана с тем, что часть путевок покупают и бронируют для детей из ЛНР и ДНР. После отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» в инфекционную больницу Саратовской области отправлено 125 детей. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа.

В тюменских детских лагерях почти не осталось свободных мест на первую смену. Об этом рассказала жительница города Юлия Гринберг. «Случайно зашла в офис „Алых парусов“, а там говорят, что продают путевки еще с ноября. На первую смену осталось пять мест» — сообщила Гринберг 72.ru. Тюменцы утверждают, что такая ситуация наблюдается во всех лагерях города. Жители Тюмени говорят, что в прошлые года таких проблем не было. Родители предполагают, что нехватка мест в лагерях связана с тем, что часть путевок покупают и бронируют для детей из ЛНР и ДНР. После отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» в инфекционную больницу Саратовской области отправлено 125 детей. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа.