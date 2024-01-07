07 января 2024

Курганские пассажиры выкупили почти все места на рейсы до Тюмени и Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электропоезд «Ласточка». Курган, чемоданы, электричка, электропоезд, чемодан, ласточка, пассажиры, отток населения
Пассажиры раскупили все места на поезда от Кургана до Екатеринбурга Фото:

Пассажиры выкупили почти все места на рейсах из Кургана, Шадринска и Куртамыша до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт».

«В ночь с 7 на 8 января на рейсах до Тюмени оставалось восемь мест из Кургана, пять мест из Шадринска, одно место из Куртамыша и 16 мест из Петухово. На автобусных рейсах оставалось 13 мест из Кургана до Екатеринбурга, из Катайска все места были проданы. Также мест не осталось и на всех поездах, включая ласточку», — сообщили в telegram-канале.

С начала 2024 года шесть перевозчиков подняли стоимость проезда из Кургана в Тюмень. Также один из предпринимателей увеличил цены на проезд до Шумихи.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры выкупили почти все места на рейсах из Кургана, Шадринска и Куртамыша до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». «В ночь с 7 на 8 января на рейсах до Тюмени оставалось восемь мест из Кургана, пять мест из Шадринска, одно место из Куртамыша и 16 мест из Петухово. На автобусных рейсах оставалось 13 мест из Кургана до Екатеринбурга, из Катайска все места были проданы. Также мест не осталось и на всех поездах, включая ласточку», — сообщили в telegram-канале. С начала 2024 года шесть перевозчиков подняли стоимость проезда из Кургана в Тюмень. Также один из предпринимателей увеличил цены на проезд до Шумихи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...