Курганские пассажиры выкупили почти все места на рейсы до Тюмени и Екатеринбурга

08 января 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Пассажиры раскупили все места на поезда от Кургана до Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиры выкупили почти все места на рейсах из Кургана, Шадринска и Куртамыша до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». «В ночь с 7 на 8 января на рейсах до Тюмени оставалось восемь мест из Кургана, пять мест из Шадринска, одно место из Куртамыша и 16 мест из Петухово. На автобусных рейсах оставалось 13 мест из Кургана до Екатеринбурга, из Катайска все места были проданы. Также мест не осталось и на всех поездах, включая ласточку», — сообщили в telegram-канале. С начала 2024 года шесть перевозчиков подняли стоимость проезда из Кургана в Тюмень. Также один из предпринимателей увеличил цены на проезд до Шумихи.

Пассажиры выкупили почти все места на рейсах из Кургана, Шадринска и Куртамыша до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». «В ночь с 7 на 8 января на рейсах до Тюмени оставалось восемь мест из Кургана, пять мест из Шадринска, одно место из Куртамыша и 16 мест из Петухово. На автобусных рейсах оставалось 13 мест из Кургана до Екатеринбурга, из Катайска все места были проданы. Также мест не осталось и на всех поездах, включая ласточку», — сообщили в telegram-канале. С начала 2024 года шесть перевозчиков подняли стоимость проезда из Кургана в Тюмень. Также один из предпринимателей увеличил цены на проезд до Шумихи.