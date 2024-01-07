07 января 2024
06 января 2024

Онкологи Тюмени излечили пожилого оренбуржца на четвертой стадии рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Онкологи вылечили 81-летнего мужчину на четвертой стадии рака Фото:

В Тюменском МКМЦ «Медицинский город» онкологи вылечили 81-летнего мужчину из Оренбургской области на четвертой стадии рака с метастазами в печени. Об этом рассказали в департаменте по общественным связям Тюменской области.

«Специалисты Медгорода выявили у мужчины рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тюменские врачи не только избавили пациента от последней стадии рака, но и восстановили проходимость кишечника, удалив колостому», — написано на официальном сайте департамента.

В родном городе мужчине отказали в лечении из-за пожилого возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Главный врач «Медицинского города» Расим Тамразов сказал, что возраст не является абсолютным противопоказанием для лечения и провел операцию.

Это не первый случай подобной операции. В июле врачи «Медицинского города» удалили злокачественную опухоль четвертой стадии с метастазами в печени 66-летнему тюменцу.

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В Тюменском МКМЦ «Медицинский город» онкологи вылечили 81-летнего мужчину из Оренбургской области на четвертой стадии рака с метастазами в печени. Об этом рассказали в департаменте по общественным связям Тюменской области. «Специалисты Медгорода выявили у мужчины рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тюменские врачи не только избавили пациента от последней стадии рака, но и восстановили проходимость кишечника, удалив колостому», — написано на официальном сайте департамента. В родном городе мужчине отказали в лечении из-за пожилого возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Главный врач «Медицинского города» Расим Тамразов сказал, что возраст не является абсолютным противопоказанием для лечения и провел операцию. Это не первый случай подобной операции. В июле врачи «Медицинского города» удалили злокачественную опухоль четвертой стадии с метастазами в печени 66-летнему тюменцу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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