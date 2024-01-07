Онкологи Тюмени излечили пожилого оренбуржца на четвертой стадии рака

08 января 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Онкологи вылечили 81-летнего мужчину на четвертой стадии рака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменском МКМЦ «Медицинский город» онкологи вылечили 81-летнего мужчину из Оренбургской области на четвертой стадии рака с метастазами в печени. Об этом рассказали в департаменте по общественным связям Тюменской области. «Специалисты Медгорода выявили у мужчины рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тюменские врачи не только избавили пациента от последней стадии рака, но и восстановили проходимость кишечника, удалив колостому», — написано на официальном сайте департамента. В родном городе мужчине отказали в лечении из-за пожилого возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Главный врач «Медицинского города» Расим Тамразов сказал, что возраст не является абсолютным противопоказанием для лечения и провел операцию. Это не первый случай подобной операции. В июле врачи «Медицинского города» удалили злокачественную опухоль четвертой стадии с метастазами в печени 66-летнему тюменцу.

В Тюменском МКМЦ «Медицинский город» онкологи вылечили 81-летнего мужчину из Оренбургской области на четвертой стадии рака с метастазами в печени. Об этом рассказали в департаменте по общественным связям Тюменской области. «Специалисты Медгорода выявили у мужчины рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тюменские врачи не только избавили пациента от последней стадии рака, но и восстановили проходимость кишечника, удалив колостому», — написано на официальном сайте департамента. В родном городе мужчине отказали в лечении из-за пожилого возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Главный врач «Медицинского города» Расим Тамразов сказал, что возраст не является абсолютным противопоказанием для лечения и провел операцию. Это не первый случай подобной операции. В июле врачи «Медицинского города» удалили злокачественную опухоль четвертой стадии с метастазами в печени 66-летнему тюменцу.