Новичок курганского ХК «Зауралье» рассказал, почему не получилось заиграть в НХЛ

Игрок ХК «Зауралье» Стеклов: перейти в НХЛ помешал covid-19 в Америке

08 января 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Кирилла Стеклова приглашали две команды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый игрок хоккейного клуба «Зауралье» Кирилл Стеклов рассказал, что не смог попасть в НХЛ из-за коронавируса. Об этом он сказал в интервью, опубликованном в официальной группе ХК в соцсети «ВКонтакте». «Я общался со многими скаутами, но не смог заинтересовать клубы НХЛ настолько, чтобы быть отобранным в команду. Нужно было ехать в тренинг-кемпы, меня приглашали две команды, но случился ковид и поехать не удалось. Я полгода сидел дома в Эстонии, ждал, даже поиграл в эстонской лиге», — рассказал Стеклов. Игрок рассказал, что в Курган приехал впервые, но знал про «Курганстальмост». «Знаю, что это очень большое предприятие. Еще нигде в городе не был, когда будут выходные — обязательно погуляю, изучу город. После недели, проведенной здесь, уже больше о городе знаю, но пока только по рассказам», — объяснил Стеклов. О том, что Кирилл Стеклов будет играть за ХК «Зауралье», стало известно в конце 2023 года. Он ранее выступал за «Торпедо» из Нижнего Новгорода и имеет опыт игры в хоккейной лиге Канады.

Новый игрок хоккейного клуба «Зауралье» Кирилл Стеклов рассказал, что не смог попасть в НХЛ из-за коронавируса. Об этом он сказал в интервью, опубликованном в официальной группе ХК в соцсети «ВКонтакте». «Я общался со многими скаутами, но не смог заинтересовать клубы НХЛ настолько, чтобы быть отобранным в команду. Нужно было ехать в тренинг-кемпы, меня приглашали две команды, но случился ковид и поехать не удалось. Я полгода сидел дома в Эстонии, ждал, даже поиграл в эстонской лиге», — рассказал Стеклов. Игрок рассказал, что в Курган приехал впервые, но знал про «Курганстальмост». «Знаю, что это очень большое предприятие. Еще нигде в городе не был, когда будут выходные — обязательно погуляю, изучу город. После недели, проведенной здесь, уже больше о городе знаю, но пока только по рассказам», — объяснил Стеклов. О том, что Кирилл Стеклов будет играть за ХК «Зауралье», стало известно в конце 2023 года. Он ранее выступал за «Торпедо» из Нижнего Новгорода и имеет опыт игры в хоккейной лиге Канады.