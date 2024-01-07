Новичок курганского ХК «Зауралье» рассказал, почему не получилось заиграть в НХЛ

Новый игрок хоккейного клуба «Зауралье» Кирилл Стеклов рассказал, что не смог попасть в НХЛ из-за коронавируса. Об этом он сказал в интервью, опубликованном в официальной группе ХК в соцсети «ВКонтакте».
«Я общался со многими скаутами, но не смог заинтересовать клубы НХЛ настолько, чтобы быть отобранным в команду. Нужно было ехать в тренинг-кемпы, меня приглашали две команды, но случился ковид и поехать не удалось. Я полгода сидел дома в Эстонии, ждал, даже поиграл в эстонской лиге», — рассказал Стеклов.
Игрок рассказал, что в Курган приехал впервые, но знал про «Курганстальмост». «Знаю, что это очень большое предприятие. Еще нигде в городе не был, когда будут выходные — обязательно погуляю, изучу город. После недели, проведенной здесь, уже больше о городе знаю, но пока только по рассказам», — объяснил Стеклов.
О том, что Кирилл Стеклов будет играть за ХК «Зауралье», стало известно в конце 2023 года. Он ранее выступал за «Торпедо» из Нижнего Новгорода и имеет опыт игры в хоккейной лиге Канады.
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