Полковник Матвийчук: цель ВС РФ в 2024 году — завершить оборонительную операцию

России нужно перейти в наступление в 2024 году, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главными задачами России на спецоперации в 2024 году являются разгром наступающих сил противника и переход армии РФ в атаку для дальнейшего освобождения территорий. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Самое главное — это завершение оборонительной операции, разгром наступающих группировок украинской республики. Последующая задача — это создание предпосылок для развития наступления и захвата территорий», — рассказал Анатолий Матвийчук «Ленте.ру».

По его словам, главными территориями для атаки являются Одесса, Харьков и Николаев. Кроме того, РФ должна нарастить свои силы и выйти на киевское направление, чтобы добиться капитуляции режима президента Владимира Зеленского.

Эксперт подчеркнул, что сейчас для этого есть все предпосылки. Москва превосходит в экономическом отношении Киев и его союзников. Кроме того, российская армия имеет военные преимущества над ВСУ, заявил Матвийчук.