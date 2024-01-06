Полковник назвал главные цели России на СВО в 2024 году

Главными задачами России на спецоперации в 2024 году являются разгром наступающих сил противника и переход армии РФ в атаку для дальнейшего освобождения территорий. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Самое главное — это завершение оборонительной операции, разгром наступающих группировок украинской республики. Последующая задача — это создание предпосылок для развития наступления и захвата территорий», — рассказал Анатолий Матвийчук «Ленте.ру».
По его словам, главными территориями для атаки являются Одесса, Харьков и Николаев. Кроме того, РФ должна нарастить свои силы и выйти на киевское направление, чтобы добиться капитуляции режима президента Владимира Зеленского.
Эксперт подчеркнул, что сейчас для этого есть все предпосылки. Москва превосходит в экономическом отношении Киев и его союзников. Кроме того, российская армия имеет военные преимущества над ВСУ, заявил Матвийчук.
Ранее сообщалось, что на западе начали признавать провал масштабного наступления ВСУ, передает «Утро.ру». Недавно зарубежная пресса начала писать, что украинские силы опасаются, что Россия
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