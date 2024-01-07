Генпрокуратура РФ заблокировала сотни сайтов с призывами финансировать ВСУ

08 января 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Генеральная прокуратура России в 2023 году выявила более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ Фото: Софья Сандурская © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 году в России было заблокировано 306 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. «На этом основании заблокировано 306 сайтов», — сообщили в Генпрокуратуре ТАСС. Там отметили, что помощь оказали изменения в федеральный закон об информации, где был выделен признак публикаций, содержащих призывы к финансированию ВСУ.

В 2023 году в России было заблокировано 306 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. «На этом основании заблокировано 306 сайтов», — сообщили в Генпрокуратуре ТАСС. Там отметили, что помощь оказали изменения в федеральный закон об информации, где был выделен признак публикаций, содержащих призывы к финансированию ВСУ.