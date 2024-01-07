Генпрокуратура РФ заблокировала сотни сайтов с призывами финансировать ВСУ

Генеральная прокуратура России в 2023 году выявила более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В 2023 году в России было заблокировано 306 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
«На этом основании заблокировано 306 сайтов», — сообщили в Генпрокуратуре ТАСС. Там отметили, что помощь оказали изменения в федеральный закон об информации, где был выделен признак публикаций, содержащих призывы к финансированию ВСУ.
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