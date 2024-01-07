07 января 2024

Генпрокуратура РФ заблокировала сотни сайтов с призывами финансировать ВСУ

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, генеральная прокуратура рф, здание, генеральная прокуратура российской федерации
Генеральная прокуратура России в 2023 году выявила более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В 2023 году в России было заблокировано 306 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

«На этом основании заблокировано 306 сайтов», — сообщили в Генпрокуратуре ТАСС. Там отметили, что помощь оказали изменения в федеральный закон об информации, где был выделен признак публикаций, содержащих призывы к финансированию ВСУ.

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В 2023 году в России было заблокировано 306 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. «На этом основании заблокировано 306 сайтов», — сообщили в Генпрокуратуре ТАСС. Там отметили, что помощь оказали изменения в федеральный закон об информации, где был выделен признак публикаций, содержащих призывы к финансированию ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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