07 января 2024
06 января 2024

Двое жителей ХМАО устроили нелегальный бизнес на мигрантах

Пара из Нижневартовска незаконно легализовала 73 мигранта
© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт мигрантов
Пара из Нижневартовска фиктивно трудоустроила 73 иностранца Фото:

В полиции Нижневартовска завели уголовное дело на двух местных жителей за организацию незаконной миграции 73 иностранцев. Вартовчане на протяжении трех лет фиктивно трудоустраивали мигрантов в компанию, в которой работали сами. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале УМВД Югры.

«По имеющейся информации, противозаконную деятельность двое вартовчан (мужчина 1977 и женщина 1972 годов рождения) осуществляли путем заключения с иностранцами за денежное вознаграждение фиктивных трудовых договоров с организацией, в которой сами работали», — сообщается в публикации канала. Таким образом с января 2021 по декабрь 2023 года паре удалось легализовать на территории России 73 человека.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за организацию незаконной миграции. Паре грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что руководитель предприятия из Нижневартовска (ХМАО) заключал фиктивные договоры с мигрантами и регистрировал их за деньги. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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В полиции Нижневартовска завели уголовное дело на двух местных жителей за организацию незаконной миграции 73 иностранцев. Вартовчане на протяжении трех лет фиктивно трудоустраивали мигрантов в компанию, в которой работали сами. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале УМВД Югры. «По имеющейся информации, противозаконную деятельность двое вартовчан (мужчина 1977 и женщина 1972 годов рождения) осуществляли путем заключения с иностранцами за денежное вознаграждение фиктивных трудовых договоров с организацией, в которой сами работали», — сообщается в публикации канала. Таким образом с января 2021 по декабрь 2023 года паре удалось легализовать на территории России 73 человека. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за организацию незаконной миграции. Паре грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что руководитель предприятия из Нижневартовска (ХМАО) заключал фиктивные договоры с мигрантами и регистрировал их за деньги. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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