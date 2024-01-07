Двое жителей ХМАО устроили нелегальный бизнес на мигрантах

Пара из Нижневартовска незаконно легализовала 73 мигранта

08 января 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Пара из Нижневартовска фиктивно трудоустроила 73 иностранца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В полиции Нижневартовска завели уголовное дело на двух местных жителей за организацию незаконной миграции 73 иностранцев. Вартовчане на протяжении трех лет фиктивно трудоустраивали мигрантов в компанию, в которой работали сами. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале УМВД Югры. «По имеющейся информации, противозаконную деятельность двое вартовчан (мужчина 1977 и женщина 1972 годов рождения) осуществляли путем заключения с иностранцами за денежное вознаграждение фиктивных трудовых договоров с организацией, в которой сами работали», — сообщается в публикации канала. Таким образом с января 2021 по декабрь 2023 года паре удалось легализовать на территории России 73 человека. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за организацию незаконной миграции. Паре грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что руководитель предприятия из Нижневартовска (ХМАО) заключал фиктивные договоры с мигрантами и регистрировал их за деньги. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В полиции Нижневартовска завели уголовное дело на двух местных жителей за организацию незаконной миграции 73 иностранцев. Вартовчане на протяжении трех лет фиктивно трудоустраивали мигрантов в компанию, в которой работали сами. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале УМВД Югры. «По имеющейся информации, противозаконную деятельность двое вартовчан (мужчина 1977 и женщина 1972 годов рождения) осуществляли путем заключения с иностранцами за денежное вознаграждение фиктивных трудовых договоров с организацией, в которой сами работали», — сообщается в публикации канала. Таким образом с января 2021 по декабрь 2023 года паре удалось легализовать на территории России 73 человека. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за организацию незаконной миграции. Паре грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что руководитель предприятия из Нижневартовска (ХМАО) заключал фиктивные договоры с мигрантами и регистрировал их за деньги. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.