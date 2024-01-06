Из-за чего избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Конфликт между братьями Камалом и Рашадом — подростками, которые избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, — начался якобы с того, что Камал потребовал у одноклассника отдать свой аккаунт в онлайн-игре. После он якобы оскорбил маму мальчика, из-за чего могла начаться драка, однако пострадавшая Соня предложила школьникам решить проблему после уроков. Это произошло 28 декабря, сообщил один из очевидцев инцидента.
Он уточнил, что в тот день подростки хотели устроить разборки — в Камала и Рашада якобы кидали снежками, они толкались со школьниками, но их удалось разнять, пишет портал TagilСity.ru. По информации второго собеседника издания, на следующий день, 29 декабря, школьники якобы крикнули что-то в сторону братьев, которых мать Фергана встретила после уроков. Камал развернулся и ударил мальчика по лицу. В это же время Рашад якобы повалил Соню на снег пинал ее по спине и животу, а подошедший Камал якобы дважды ударил девочку по голове. Тогда драку, как ранее сообщало URA.RU, разнял учитель.
Пострадавшая получила тяжелые травмы, СКР уже завел одно дело — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — и готовит еще одно по статье 283 УК РФ (халатность). Камал и Рашад уже поставлены на учет в ПДН, полиция также хочет их временно изолировать. Их мать Фергана пока проходит свидетелем, но ее статус может поменяться. Известно, что женщина как минимум не препятствовала избиению.
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