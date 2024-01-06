Из-за чего избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Конфликт с избиением девочки в Нижнем Тагиле начался с игры

07 января 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

По информации очевидцев, пострадавшая Соня предложила мальчикам решить свои споры после уроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Конфликт между братьями Камалом и Рашадом — подростками, которые избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, — начался якобы с того, что Камал потребовал у одноклассника отдать свой аккаунт в онлайн-игре. После он якобы оскорбил маму мальчика, из-за чего могла начаться драка, однако пострадавшая Соня предложила школьникам решить проблему после уроков. Это произошло 28 декабря, сообщил один из очевидцев инцидента. Он уточнил, что в тот день подростки хотели устроить разборки — в Камала и Рашада якобы кидали снежками, они толкались со школьниками, но их удалось разнять, пишет портал TagilСity.ru. По информации второго собеседника издания, на следующий день, 29 декабря, школьники якобы крикнули что-то в сторону братьев, которых мать Фергана встретила после уроков. Камал развернулся и ударил мальчика по лицу. В это же время Рашад якобы повалил Соню на снег пинал ее по спине и животу, а подошедший Камал якобы дважды ударил девочку по голове. Тогда драку, как ранее сообщало URA.RU, разнял учитель. Пострадавшая получила тяжелые травмы, СКР уже завел одно дело — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — и готовит еще одно по статье 283 УК РФ (халатность). Камал и Рашад уже поставлены на учет в ПДН, полиция также хочет их временно изолировать. Их мать Фергана пока проходит свидетелем, но ее статус может поменяться. Известно, что женщина как минимум не препятствовала избиению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт между братьями Камалом и Рашадом — подростками, которые избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, — начался якобы с того, что Камал потребовал у одноклассника отдать свой аккаунт в онлайн-игре. После он якобы оскорбил маму мальчика, из-за чего могла начаться драка, однако пострадавшая Соня предложила школьникам решить проблему после уроков. Это произошло 28 декабря, сообщил один из очевидцев инцидента. Он уточнил, что в тот день подростки хотели устроить разборки — в Камала и Рашада якобы кидали снежками, они толкались со школьниками, но их удалось разнять, пишет портал TagilСity.ru. По информации второго собеседника издания, на следующий день, 29 декабря, школьники якобы крикнули что-то в сторону братьев, которых мать Фергана встретила после уроков. Камал развернулся и ударил мальчика по лицу. В это же время Рашад якобы повалил Соню на снег пинал ее по спине и животу, а подошедший Камал якобы дважды ударил девочку по голове. Тогда драку, как ранее сообщало URA.RU, разнял учитель. Пострадавшая получила тяжелые травмы, СКР уже завел одно дело — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — и готовит еще одно по статье 283 УК РФ (халатность). Камал и Рашад уже поставлены на учет в ПДН, полиция также хочет их временно изолировать. Их мать Фергана пока проходит свидетелем, но ее статус может поменяться. Известно, что женщина как минимум не препятствовала избиению.