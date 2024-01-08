На Украине пожаловались на отсутствие союзников

08 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Западные страны оказывают помощь Украине только когда им это выгодно, пишет РИА Новости Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. «Украина столкнулась с растущей геополитической изоляцией, ее союзники готовы поддерживать только тогда, когда им это выгодно», — говорится в материале РИА Новости. Там добавили, что украинские партнеры поддерживают страну только с учетом своих интересов. В Штатах интерес к Украине ослаб перед выборами, а в Евросоюзе (ЕС) возрастает усталость. Украина полностью зависит от помощи западных партнеров и не может самостоятельно формировать внешнюю политику. Некоторые страны, в том числе Германия и Словакия, разочарованы и готовы ограничить свою поддержку, заключил автор. Власти США сократят финансовую и военную поддержку Украине. Спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не планирует продолжать выделение средств на прежнем уровне, повышая приоритет на строительство военно-промышленной базы на Украине.

Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. «Украина столкнулась с растущей геополитической изоляцией, ее союзники готовы поддерживать только тогда, когда им это выгодно», — говорится в материале РИА Новости. Там добавили, что украинские партнеры поддерживают страну только с учетом своих интересов. В Штатах интерес к Украине ослаб перед выборами, а в Евросоюзе (ЕС) возрастает усталость. Украина полностью зависит от помощи западных партнеров и не может самостоятельно формировать внешнюю политику. Некоторые страны, в том числе Германия и Словакия, разочарованы и готовы ограничить свою поддержку, заключил автор. Власти США сократят финансовую и военную поддержку Украине. Спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не планирует продолжать выделение средств на прежнем уровне, повышая приоритет на строительство военно-промышленной базы на Украине.