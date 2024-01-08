На Украине пожаловались на отсутствие союзников

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Западные страны оказывают помощь Украине только когда им это выгодно, пишет РИА Новости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников.

«Украина столкнулась с растущей геополитической изоляцией, ее союзники готовы поддерживать только тогда, когда им это выгодно», — говорится в материале РИА Новости. Там добавили, что украинские партнеры поддерживают страну только с учетом своих интересов. В Штатах интерес к Украине ослаб перед выборами, а в Евросоюзе (ЕС) возрастает усталость.

Украина полностью зависит от помощи западных партнеров и не может самостоятельно формировать внешнюю политику. Некоторые страны, в том числе Германия и Словакия, разочарованы и готовы ограничить свою поддержку, заключил автор.

Власти США сократят финансовую и военную поддержку Украине. Спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не планирует продолжать выделение средств на прежнем уровне, повышая приоритет на строительство военно-промышленной базы на Украине.

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Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. «Украина столкнулась с растущей геополитической изоляцией, ее союзники готовы поддерживать только тогда, когда им это выгодно», — говорится в материале РИА Новости. Там добавили, что украинские партнеры поддерживают страну только с учетом своих интересов. В Штатах интерес к Украине ослаб перед выборами, а в Евросоюзе (ЕС) возрастает усталость. Украина полностью зависит от помощи западных партнеров и не может самостоятельно формировать внешнюю политику. Некоторые страны, в том числе Германия и Словакия, разочарованы и готовы ограничить свою поддержку, заключил автор. Власти США сократят финансовую и военную поддержку Украине. Спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не планирует продолжать выделение средств на прежнем уровне, повышая приоритет на строительство военно-промышленной базы на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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