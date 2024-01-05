Госдеп: США не будут поддерживать Украину на уровне последних двух лет

05 января 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

По словам Миллера, Киев должен сам приобретать оружие и финансировать себя Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Соединенных Штатов не будут оказывать финансовую и военную поддержку Украине на том уровне, на каком она находилась последние два года. Важно, чтобы страна могла самостоятельно строить военно-промышленные базы. Об этом сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер. «Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что мы делали в 2022 и 2023 годах. Мы не думаем, что это необходимо, потому что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге осуществить переход Украины», — передает департамент США слова Миллера. Он добавил, что переход Киева заключается в построении собственной военно-промышленной базы. Это нужно для того, чтобы страна могла сама себя финансировать и приобретать боеприпасы. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты приостановят помощь Украине до выделения средств Конгрессом. Он отметил, что США отправили запрос на выделение дополнительных средств, ожидается его одобрение. Миллер добавил, что Киеву придется крайне тяжело без помощи Вашингтона, передает «Национальная служба новостей».

Власти Соединенных Штатов не будут оказывать финансовую и военную поддержку Украине на том уровне, на каком она находилась последние два года. Важно, чтобы страна могла самостоятельно строить военно-промышленные базы. Об этом сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер. «Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что мы делали в 2022 и 2023 годах. Мы не думаем, что это необходимо, потому что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге осуществить переход Украины», — передает департамент США слова Миллера. Он добавил, что переход Киева заключается в построении собственной военно-промышленной базы. Это нужно для того, чтобы страна могла сама себя финансировать и приобретать боеприпасы. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты приостановят помощь Украине до выделения средств Конгрессом. Он отметил, что США отправили запрос на выделение дополнительных средств, ожидается его одобрение. Миллер добавил, что Киеву придется крайне тяжело без помощи Вашингтона, передает «Национальная служба новостей».