Пасечник: в ЛНР произошел внештатный сход авиационного боеприпаса

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, последствия взрывов, взрыв
В результате внештатного схода боеприпаса никто не пострадал, заявил Леонид Пасечник Фото:

Внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250» произошел 7 января во время выполнения боевых задач самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации над городом Рубежное. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«При выполнении боевых задач самолетом ВКС РФ над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. Пасечник отметил, что жители близлежащих домов были оперативно эвакуированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел, а также представители МЧС и военной комендатуры. Они принимают решение о мероприятиях по обезвреживанию боеприпаса, заключил Пасечник.

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Внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250» произошел 7 января во время выполнения боевых задач самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации над городом Рубежное. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. «При выполнении боевых задач самолетом ВКС РФ над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. Пасечник отметил, что жители близлежащих домов были оперативно эвакуированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел, а также представители МЧС и военной комендатуры. Они принимают решение о мероприятиях по обезвреживанию боеприпаса, заключил Пасечник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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