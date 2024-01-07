07 января 2024

Прокуратура Режа взяла на контроль дело о ДТП, в котором пострадали пять детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд
Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого полицией Фото:

Режевская городская прокуратура взяла на контроль доследственную проверку из-за смертельного ДТП на трассе «Екатеринбург — Реж», в котором пострадали пять детей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Режевская городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали пять детей <…> Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пьяный водитель Chevrolet Niva 8 января не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП скончался пассажир Chevrolet Niva. Также пострадали семь человек, сидевших в автомобиле Ford Mondeo пять из которых — дети двух, четырех, шести,15 и 17 лет.

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Режевская городская прокуратура взяла на контроль доследственную проверку из-за смертельного ДТП на трассе «Екатеринбург — Реж», в котором пострадали пять детей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Режевская городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали пять детей <…> Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пьяный водитель Chevrolet Niva 8 января не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП скончался пассажир Chevrolet Niva. Также пострадали семь человек, сидевших в автомобиле Ford Mondeo пять из которых — дети двух, четырех, шести,15 и 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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