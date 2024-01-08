Главу МЧС Волгоградской области проверяют после того, как он пожелал рака недовольным. Видео

Хинштейн: главу МЧС Волгоградской области проверяют из-за его слов о жалобщиках

08 января 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн (на фото) заявил, что действия Николая Любавина недопустимы на занимаемой им должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Против начальника МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который пожелал всем, кто жалуется на него, заболеть раком, началась проверка. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале . Он отметил, что действия Любавина недопустимы на его должности. Ранее Любавин во время совещания со своими коллегами пожелал тем, кто не согласен с его действиями, заболеть раком. Конкретно он обратился к семье сотрудника, который написал жалобу на Любавина. Самому заявителю он сказал: «Чтобы у него руки отсохли». Как пишет «Национальная служба новостей», подлинность видео, на котором прозвучали роковые слова, проверить не удается. Неизвестно, когда оно было снято. Любавин стал начальником МЧС по Волгоградской области в ноябре 2020 года. Он награжден несколькими медалями МВД и МЧС.

Против начальника МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который пожелал всем, кто жалуется на него, заболеть раком, началась проверка. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что действия Любавина недопустимы на его должности. Ранее Любавин во время совещания со своими коллегами пожелал тем, кто не согласен с его действиями, заболеть раком. Конкретно он обратился к семье сотрудника, который написал жалобу на Любавина. Самому заявителю он сказал: «Чтобы у него руки отсохли». Как пишет «Национальная служба новостей», подлинность видео, на котором прозвучали роковые слова, проверить не удается. Неизвестно, когда оно было снято. Любавин стал начальником МЧС по Волгоградской области в ноябре 2020 года. Он награжден несколькими медалями МВД и МЧС.