В Татарстане младенец умер в результате игры взрослых

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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Взрослые подбрасывали малыша, из-за чего у него началось кровоизлияние в спинной мозг Фото:

В Татарстане в городе Зеленодольск 6 января погиб четырехмесячный младенец. Трагедия произошла во время того, как его мама и сожитель подбрасывали малыша во время игры. У ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

«Четырехмесячный младенец погиб после того, как мать и ее сожитель начали его подбрасывать во время игры», — передает РЕН ТВ. Трагедия произошла в Зеленодольске 6 января.

Приехавшая бригада скорой помощи не смогла помочь мальчику. Вскрытие показало, что малыш погиб от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. Правоохранительные органы задержали 26-летнюю мать ребенка и ее 32-летнего сожителя. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее в Республике Алтай в селе Подгорное четырехмесячный ребенок умер от переохлаждения. Мать оставила его с братом в неотапливаемом доме без еды. Женщина уехала в соседний населенный пункт 31 декабря, передает телеканал 360.

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В Татарстане в городе Зеленодольск 6 января погиб четырехмесячный младенец. Трагедия произошла во время того, как его мама и сожитель подбрасывали малыша во время игры. У ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника. «Четырехмесячный младенец погиб после того, как мать и ее сожитель начали его подбрасывать во время игры», — передает РЕН ТВ. Трагедия произошла в Зеленодольске 6 января. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла помочь мальчику. Вскрытие показало, что малыш погиб от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. Правоохранительные органы задержали 26-летнюю мать ребенка и ее 32-летнего сожителя. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ранее в Республике Алтай в селе Подгорное четырехмесячный ребенок умер от переохлаждения. Мать оставила его с братом в неотапливаемом доме без еды. Женщина уехала в соседний населенный пункт 31 декабря, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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