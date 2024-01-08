В Татарстане младенец умер в результате игры взрослых

08 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Взрослые подбрасывали малыша, из-за чего у него началось кровоизлияние в спинной мозг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Татарстане в городе Зеленодольск 6 января погиб четырехмесячный младенец. Трагедия произошла во время того, как его мама и сожитель подбрасывали малыша во время игры. У ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника. «Четырехмесячный младенец погиб после того, как мать и ее сожитель начали его подбрасывать во время игры», — передает РЕН ТВ. Трагедия произошла в Зеленодольске 6 января. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла помочь мальчику. Вскрытие показало, что малыш погиб от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. Правоохранительные органы задержали 26-летнюю мать ребенка и ее 32-летнего сожителя. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ранее в Республике Алтай в селе Подгорное четырехмесячный ребенок умер от переохлаждения. Мать оставила его с братом в неотапливаемом доме без еды. Женщина уехала в соседний населенный пункт 31 декабря, передает телеканал 360.

В Татарстане в городе Зеленодольск 6 января погиб четырехмесячный младенец. Трагедия произошла во время того, как его мама и сожитель подбрасывали малыша во время игры. У ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника. «Четырехмесячный младенец погиб после того, как мать и ее сожитель начали его подбрасывать во время игры», — передает РЕН ТВ. Трагедия произошла в Зеленодольске 6 января. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла помочь мальчику. Вскрытие показало, что малыш погиб от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. Правоохранительные органы задержали 26-летнюю мать ребенка и ее 32-летнего сожителя. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ранее в Республике Алтай в селе Подгорное четырехмесячный ребенок умер от переохлаждения. Мать оставила его с братом в неотапливаемом доме без еды. Женщина уехала в соседний населенный пункт 31 декабря, передает телеканал 360.