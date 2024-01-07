Прокуратура поставила на контроль устранение коммунальной аварии в Коркино. Видео

08 января 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Коммунальные службы нашли место прорыва и устраняют течь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Коркино Челябинской области проконтролирует устранение коммунальной аварии в расселяемом доме, где из-за прорыва трубы произошел потоп. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратурой Коркино поставлен на контроль ход проводимых аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения вблизи дома 1 по улице Циолковского. В настоящее время бригадой МУП ПОВВ Челябинска установлен аварийный участок, ведутся восстановительные работы на сетях», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что для поиска протечки в городе частично было приостановлено водоснабжение, место прорыва найдено и устраняется. Жителям организовали подвоз воды. По результатам проверки прокуратурой Коркино будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, в том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии. Ранее жители аварийного дома в Коркино рассказали URA.RU о коммунальной аварии на сетях водоснабжения, из-за чего их квартиры затопило водой. Женщины ведрами вычерпывали воду, высота которой достигала 30 сантиметров.

Прокуратура Коркино Челябинской области проконтролирует устранение коммунальной аварии в расселяемом доме, где из-за прорыва трубы произошел потоп. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратурой Коркино поставлен на контроль ход проводимых аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения вблизи дома 1 по улице Циолковского. В настоящее время бригадой МУП ПОВВ Челябинска установлен аварийный участок, ведутся восстановительные работы на сетях», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что для поиска протечки в городе частично было приостановлено водоснабжение, место прорыва найдено и устраняется. Жителям организовали подвоз воды. По результатам проверки прокуратурой Коркино будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, в том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии. Ранее жители аварийного дома в Коркино рассказали URA.RU о коммунальной аварии на сетях водоснабжения, из-за чего их квартиры затопило водой. Женщины ведрами вычерпывали воду, высота которой достигала 30 сантиметров.