07 января 2024

Прокуратура поставила на контроль устранение коммунальной аварии в Коркино. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
Коммунальные службы нашли место прорыва и устраняют течь Фото:

Прокуратура Коркино Челябинской области проконтролирует устранение коммунальной аварии в расселяемом доме, где из-за прорыва трубы произошел потоп. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратурой Коркино поставлен на контроль ход проводимых аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения вблизи дома 1 по улице Циолковского. В настоящее время бригадой МУП ПОВВ Челябинска установлен аварийный участок, ведутся восстановительные работы на сетях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что для поиска протечки в городе частично было приостановлено водоснабжение, место прорыва найдено и устраняется. Жителям организовали подвоз воды. По результатам проверки прокуратурой Коркино будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, в том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии.

Ранее жители аварийного дома в Коркино рассказали URA.RU о коммунальной аварии на сетях водоснабжения, из-за чего их квартиры затопило водой. Женщины ведрами вычерпывали воду, высота которой достигала 30 сантиметров.

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Прокуратура Коркино Челябинской области проконтролирует устранение коммунальной аварии в расселяемом доме, где из-за прорыва трубы произошел потоп. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратурой Коркино поставлен на контроль ход проводимых аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения вблизи дома 1 по улице Циолковского. В настоящее время бригадой МУП ПОВВ Челябинска установлен аварийный участок, ведутся восстановительные работы на сетях», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что для поиска протечки в городе частично было приостановлено водоснабжение, место прорыва найдено и устраняется. Жителям организовали подвоз воды. По результатам проверки прокуратурой Коркино будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, в том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии. Ранее жители аварийного дома в Коркино рассказали URA.RU о коммунальной аварии на сетях водоснабжения, из-за чего их квартиры затопило водой. Женщины ведрами вычерпывали воду, высота которой достигала 30 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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