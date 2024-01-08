Депутат Останина готовит жалобу в СКР на блогера, который бросил ребенка в снег

08 января 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Останина назвала поведение Косенко бесчеловечным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат Госдумы Нина Останина намерена обратиться в Следственный комитет РФ с жалобой на блогера Сергея Косенко. Он бросил своего двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в социальную сеть. «Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК РФ», — пишет Останина в своем telegram-канале . Как заявила депутат, даже если блогер бросал куклу, то это в любом случае является бесчеловечной моделью поведения. Также пользователи соцсетей рассмотрели на кадрах, как ребенок открывает глаза. Поэтому оправдание Косенко, что это кукла, подвергаются сомнению, добавила она. Ранее ради хайпа блогер бросил своего ребенка в сугроб. На кадрах видео, которое Косенко опубликовал в соцсети, видно, что младенец буквально утонул в снегу. Позже блогер назвал своих подписчиков «душными» из-за того, что они нагнетают ситуацию вокруг его поступка. Мужчина заявил, что не переборщил с хайпом.

Депутат Госдумы Нина Останина намерена обратиться в Следственный комитет РФ с жалобой на блогера Сергея Косенко. Он бросил своего двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в социальную сеть. «Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК РФ», — пишет Останина в своем telegram-канале. Как заявила депутат, даже если блогер бросал куклу, то это в любом случае является бесчеловечной моделью поведения. Также пользователи соцсетей рассмотрели на кадрах, как ребенок открывает глаза. Поэтому оправдание Косенко, что это кукла, подвергаются сомнению, добавила она. Ранее ради хайпа блогер бросил своего ребенка в сугроб. На кадрах видео, которое Косенко опубликовал в соцсети, видно, что младенец буквально утонул в снегу. Позже блогер назвал своих подписчиков «душными» из-за того, что они нагнетают ситуацию вокруг его поступка. Мужчина заявил, что не переборщил с хайпом.