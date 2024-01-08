Блогер, бросивший грудного ребенка в снег, обвинил подписчиков в «душности». Скрин

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Косенко написал в соцсети, что не переборщил с хайпом Фото:

Блогер-миллионник Сергей Косенко назвал своих подписчиков «душными» из-за того, что они нагнетают ситуацию вокруг его поступка с броском двухмесячного ребенка в снег. По словам мужчины, он не переборщил с хайпом.

«Это не он переборщил с хайпом, кинув малыша в сугроб, а душные подписчики просто изливают свой негатив в его блоге», — комментирует портал Starhit.ru слова Косенко. Такое мнение блогер выразил в своем аккаунте в социальной сети.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая специализируется на всевозможных проверках блогеров и артистов, высказала свое мнение по этой ситуации. «Ранее он уже был „на маячке“ на проверку по уклонению от уплаты [налогов]», — передает «Комсомольская правда» слова Мизулиной.

Ранее сообщалось, что Косенко ради хайпа бросил своего ребенка в сугроб. На кадрах заметно, что ребенок буквально утонул в снегу. По словам Косенко, это будет «самое популярное видео в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и также запрещенной).

Косенко ответил на негативные комментарии в свой адрес в соцсетях
Косенко ответил на негативные комментарии в свой адрес в соцсетях

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Блогер-миллионник Сергей Косенко назвал своих подписчиков «душными» из-за того, что они нагнетают ситуацию вокруг его поступка с броском двухмесячного ребенка в снег. По словам мужчины, он не переборщил с хайпом. «Это не он переборщил с хайпом, кинув малыша в сугроб, а душные подписчики просто изливают свой негатив в его блоге», — комментирует портал Starhit.ru слова Косенко. Такое мнение блогер выразил в своем аккаунте в социальной сети. В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая специализируется на всевозможных проверках блогеров и артистов, высказала свое мнение по этой ситуации. «Ранее он уже был „на маячке“ на проверку по уклонению от уплаты [налогов]», — передает «Комсомольская правда» слова Мизулиной. Ранее сообщалось, что Косенко ради хайпа бросил своего ребенка в сугроб. На кадрах заметно, что ребенок буквально утонул в снегу. По словам Косенко, это будет «самое популярное видео в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и также запрещенной).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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