Мошенники прикинулись двумя мэрами ХМАО

Неизвестные создали фейковые аккаунты мэров Сургута и Нижневартовска

08 января 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Мошенники создали фейковые аккаунты в соцсетях под именами двоих мэров из ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В соцсети появились поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Таким образом мошенники рассылают сообщения от имени политиков. Об этом оба мэра сообщили в своих telegram-каналах. «Мошенники в очередной раз создали мой поддельный аккаунт в Телеграм. Рассылают фэйковые сообщения от моего имени. Просьба — не реагировать на них, не переходить по присланным ссылкам», — написал в своем канале мэр Сургута Андрей Филатов. Для проверки сообщений на подлинность, он предложил направлять скриншоты переписок на его личный номер телефона или в официальные соцсети. Также о фейковом аккаунте в Telegram своим подписчикам рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «В „Телеграм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают сообщения. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — призвал глава города. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники уже создавали поддельный аккаунт мэра Сургута Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Также это ранее уже касалось главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Неизвестные создали фейковый аккаунт в Telegram и совершали звонки от имени мэра жителям города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсети появились поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Таким образом мошенники рассылают сообщения от имени политиков. Об этом оба мэра сообщили в своих telegram-каналах. «Мошенники в очередной раз создали мой поддельный аккаунт в Телеграм. Рассылают фэйковые сообщения от моего имени. Просьба — не реагировать на них, не переходить по присланным ссылкам», — написал в своем канале мэр Сургута Андрей Филатов. Для проверки сообщений на подлинность, он предложил направлять скриншоты переписок на его личный номер телефона или в официальные соцсети. Также о фейковом аккаунте в Telegram своим подписчикам рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «В „Телеграм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают сообщения. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — призвал глава города. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники уже создавали поддельный аккаунт мэра Сургута Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Также это ранее уже касалось главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Неизвестные создали фейковый аккаунт в Telegram и совершали звонки от имени мэра жителям города.