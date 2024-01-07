07 января 2024
06 января 2024

Мошенники прикинулись двумя мэрами ХМАО

Неизвестные создали фейковые аккаунты мэров Сургута и Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали фейковые аккаунты в соцсетях под именами двоих мэров из ХМАО Фото:

В соцсети появились поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Таким образом мошенники рассылают сообщения от имени политиков. Об этом оба мэра сообщили в своих telegram-каналах.

«Мошенники в очередной раз создали мой поддельный аккаунт в Телеграм. Рассылают фэйковые сообщения от моего имени. Просьба — не реагировать на них, не переходить по присланным ссылкам», — написал в своем канале мэр Сургута Андрей Филатов. Для проверки сообщений на подлинность, он предложил направлять скриншоты переписок на его личный номер телефона или в официальные соцсети.

Также о фейковом аккаунте в Telegram своим подписчикам рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «В „Телеграм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают сообщения. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — призвал глава города.

Ранее URA.RU писало о том, что мошенники уже создавали поддельный аккаунт мэра Сургута Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Также это ранее уже касалось главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Неизвестные создали фейковый аккаунт в Telegram и совершали звонки от имени мэра жителям города.

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В соцсети появились поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Таким образом мошенники рассылают сообщения от имени политиков. Об этом оба мэра сообщили в своих telegram-каналах. «Мошенники в очередной раз создали мой поддельный аккаунт в Телеграм. Рассылают фэйковые сообщения от моего имени. Просьба — не реагировать на них, не переходить по присланным ссылкам», — написал в своем канале мэр Сургута Андрей Филатов. Для проверки сообщений на подлинность, он предложил направлять скриншоты переписок на его личный номер телефона или в официальные соцсети. Также о фейковом аккаунте в Telegram своим подписчикам рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «В „Телеграм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают сообщения. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — призвал глава города. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники уже создавали поддельный аккаунт мэра Сургута Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Также это ранее уже касалось главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Неизвестные создали фейковый аккаунт в Telegram и совершали звонки от имени мэра жителям города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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