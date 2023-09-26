Мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута

В Сургуте мошенники создали поддельный аккаунт мэра Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Мошенники создали фейковый аккаунт главы Сургута Андрея Филатова в Telegram. От его имени рассылаются ложные сообщения, которые вводят в заблуждение и содержат недостоверную информацию. Просьба не реагировать на подобные сообщения, не переходить по ссылкам в них, блокировать аккаунт как фейковый», — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.
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