Мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута

Мошенники создали фейковый telegram-канал мэра Сургута

27 сентября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Мошенники создали поддельный аккаунт мэра Сургута Андрея Филатова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте мошенники создали поддельный аккаунт мэра Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Мошенники создали фейковый аккаунт главы Сургута Андрея Филатова в Telegram. От его имени рассылаются ложные сообщения, которые вводят в заблуждение и содержат недостоверную информацию. Просьба не реагировать на подобные сообщения, не переходить по ссылкам в них, блокировать аккаунт как фейковый», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.

В Сургуте мошенники создали поддельный аккаунт мэра Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Мошенники создали фейковый аккаунт главы Сургута Андрея Филатова в Telegram. От его имени рассылаются ложные сообщения, которые вводят в заблуждение и содержат недостоверную информацию. Просьба не реагировать на подобные сообщения, не переходить по ссылкам в них, блокировать аккаунт как фейковый», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.