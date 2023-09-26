26 сентября 2023

Мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута

Мошенники создали фейковый telegram-канал мэра Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Мошенники создали поддельный аккаунт мэра Сургута Андрея Филатова Фото:

В Сургуте мошенники создали поддельный аккаунт мэра Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мошенники создали фейковый аккаунт главы Сургута Андрея Филатова в Telegram. От его имени рассылаются ложные сообщения, которые вводят в заблуждение и содержат недостоверную информацию. Просьба не реагировать на подобные сообщения, не переходить по ссылкам в них, блокировать аккаунт как фейковый», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.

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В Сургуте мошенники создали поддельный аккаунт мэра Андрея Филатова в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей от имени главы города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Мошенники создали фейковый аккаунт главы Сургута Андрея Филатова в Telegram. От его имени рассылаются ложные сообщения, которые вводят в заблуждение и содержат недостоверную информацию. Просьба не реагировать на подобные сообщения, не переходить по ссылкам в них, блокировать аккаунт как фейковый», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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