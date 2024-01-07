«Мисс Россия-2016» Добровольская попала в ДТП в Тюмени

08 января 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Яна Добровольская попала в ДТП Фото: Николай Бастриков © URA.RU Победительница конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская (уроженка Тюмени) попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. «Поворот перед пешеходным. На него выбегают дети, водитель резко тормозит, девушка в красной машине тоже. Мне не видно пешеходов, но я понимаю, что красная машина встала. Давлю на тормоз, на улице -20, дорога в снегу, машина не слушается и просто „плывет“», — рассказала Добровольская. По словам экс-чемпионки, в машине, которую она «ударила», находилась беременная женщина. Все обошлось без травм. Ранее URA.RU сообщало, как у Добровольской обокрали квартиру.

Победительница конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская (уроженка Тюмени) попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. «Поворот перед пешеходным. На него выбегают дети, водитель резко тормозит, девушка в красной машине тоже. Мне не видно пешеходов, но я понимаю, что красная машина встала. Давлю на тормоз, на улице -20, дорога в снегу, машина не слушается и просто „плывет“», — рассказала Добровольская. По словам экс-чемпионки, в машине, которую она «ударила», находилась беременная женщина. Все обошлось без травм. Ранее URA.RU сообщало, как у Добровольской обокрали квартиру.