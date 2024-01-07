07 января 2024

«Мисс Россия-2016» Добровольская попала в ДТП в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Россия Яна Добровольская. Тюмень, добровольская яна
Яна Добровольская попала в ДТП Фото:

Победительница конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская (уроженка Тюмени) попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Поворот перед пешеходным. На него выбегают дети, водитель резко тормозит, девушка в красной машине тоже. Мне не видно пешеходов, но я понимаю, что красная машина встала. Давлю на тормоз, на улице -20, дорога в снегу, машина не слушается и просто „плывет“», — рассказала Добровольская.

По словам экс-чемпионки, в машине, которую она «ударила», находилась беременная женщина. Все обошлось без травм. Ранее URA.RU сообщало, как у Добровольской обокрали квартиру.

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Победительница конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская (уроженка Тюмени) попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. «Поворот перед пешеходным. На него выбегают дети, водитель резко тормозит, девушка в красной машине тоже. Мне не видно пешеходов, но я понимаю, что красная машина встала. Давлю на тормоз, на улице -20, дорога в снегу, машина не слушается и просто „плывет“», — рассказала Добровольская. По словам экс-чемпионки, в машине, которую она «ударила», находилась беременная женщина. Все обошлось без травм. Ранее URA.RU сообщало, как у Добровольской обокрали квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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