«Мисс Россия-2016» Добровольская попала в ДТП в Тюмени

Победительница конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская (уроженка Тюмени) попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
«Поворот перед пешеходным. На него выбегают дети, водитель резко тормозит, девушка в красной машине тоже. Мне не видно пешеходов, но я понимаю, что красная машина встала. Давлю на тормоз, на улице -20, дорога в снегу, машина не слушается и просто „плывет“», — рассказала Добровольская.
По словам экс-чемпионки, в машине, которую она «ударила», находилась беременная женщина. Все обошлось без травм. Ранее URA.RU сообщало, как у Добровольской обокрали квартиру.
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