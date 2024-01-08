Людям приходится уезжать на такси (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

Пассажиры поездов, которые проходят через станцию Сан-Донато под Нижним Тагилом (Свердловская область), где произошел взрыв, стали заложниками ситуации. Больше 30 минут составы не двигаются, некоторые вызывают такси, чтобы уехать домой. В каких-то электричках и вовсе пропало электричество, люди сидят без света. Об этом пассажиры сообщают в соцсетях.

«А мы сидим в электричке уже как 30 минут», — пишет одна из девушек в комментариях к посту в telegram-канале «Инцидент — Нижний Тагил». «Это жесть полная. Уже сидим 30 минут в электричке на станции Лая и когда уедем, неизвестно», — добавляет вторая. В беседе с URA.RU пассажирка пояснила, что в качестве причины задержки им назвали «обрыв электросети». «Главное, в вагоне тепло и светло. Мы такси вызвали — вышло 800 рублей до Выи (район Нижнего Тагила, — прим. URA.RU)», — добавила собеседница.

Кому-то повезло меньше — пассажиры «Ласточки» на станции Сан-Донато сидели без света из-за пропавшего электричества, сообщили в группе «Екатеринбург — Главный» в соцсети «ВКонтакте». Информированный источник URA.RU уточнил, что вывоз пассажиров в конечные пункты маршрутов будет осуществлен в ближайшее время.

Взрыв (а по данным антитеррористической комиссии Свердловской области, «хлопок») на железнодорожных путях произошел около 16:30 8 января. Никто из людей не пострадал, жд-инфраструктура также цела, отметили в ведомстве.

Но из-за инцидента Свердловская железная дорога ограничила движение поездов «в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами», заявив о том, что возможны задержки семи рейсов. Информацию о фактическом движении поездов пассажирам порекомендовали смотреть в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00. Больше по теме — в сюжете URA.RU.

Пассажиры не знают, когда движение поездов восстановят Скрин: соцсети

Фото: сообщество «Екатеринбург Главный — все о жизни в Екб» в соцсети «ВКонтакте»