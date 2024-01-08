Саперы работают на жд-путях у места взрыва в Нижнем Тагиле. Фото

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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, подрывник, минеры
Территория оцеплена, на место приехали экстренные службы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

На месте взрыва на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле (Свердловская область) работают саперы. Об этом сообщают СМИ.

«Территория оцеплена. На Сан-Донато (станция, рядом с которой произошел взрыв, — прим URA.RU) приехали экстренные службы», — сообщает портал TagilCity.ru.

Издание уточняет, что пешеходный мост через железнодорожные пути оцеплен, поезд стоит на рельсах. На место прибывают машины СПТ (система противопожарной техники). Эвакуация жителей из близлежащих домов не проводится.

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях вечером 8 января. В ФСБ заявили, что инфраструктура не пострадала от взрыва. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.

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На месте взрыва на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле (Свердловская область) работают саперы. Об этом сообщают СМИ. «Территория оцеплена. На Сан-Донато (станция, рядом с которой произошел взрыв, — прим URA.RU) приехали экстренные службы», — сообщает портал TagilCity.ru. Издание уточняет, что пешеходный мост через железнодорожные пути оцеплен, поезд стоит на рельсах. На место прибывают машины СПТ (система противопожарной техники). Эвакуация жителей из близлежащих домов не проводится. Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях вечером 8 января. В ФСБ заявили, что инфраструктура не пострадала от взрыва. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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