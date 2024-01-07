Курганские пенсионерки получили награду от губернатора Шумкова. Фото

08 января 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Активистки бескорыстно оказывают помощь участникам СВО и их семьям (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Лебяжьевского округа, которые направляли посильную помощь бойцам СВО, получили денежное поощрение и благодарственные письма от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «В списке награжденных есть жители Лебяжьевского округа. Фадеева Надежда Петровна вяжет теплые вещи для участников СВО, принимала участие в изготовлении блиндажных свечей. Антонова Нина Петровна почти каждую неделю приносит в Доброцентр гуманитарную помощь (вязаные носки, полотенца, продукты питания, ткань для плетения блиндажных сетей). Семилеева Людмила Александровна принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале. Указано, что у Людмилы Семилеевой два племянника участвуют в боях, один получил ранение. Глава региона поблагодарил женщин за бескорыстный вклад и частичку сердца, которую они дарят людям. URA.RU писало, что поощрения от губернатора Вадима Шумкова удостоены 78 активистов Курганской области, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Эти люди участвуют в организации, сборе и отправке гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют белье и одежду. Жители Лебяжьевского округа получили благодарственные письма от губернатора Вадима Шумкова за помощь участникам СВО и их семьям Фото: пресс-служба правительства Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurganskayaobl Фото: пресс-служба правительства Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurganskayaobl Фото: пресс-служба правительства Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurganskayaobl

Жители Лебяжьевского округа, которые направляли посильную помощь бойцам СВО, получили денежное поощрение и благодарственные письма от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «В списке награжденных есть жители Лебяжьевского округа. Фадеева Надежда Петровна вяжет теплые вещи для участников СВО, принимала участие в изготовлении блиндажных свечей. Антонова Нина Петровна почти каждую неделю приносит в Доброцентр гуманитарную помощь (вязаные носки, полотенца, продукты питания, ткань для плетения блиндажных сетей). Семилеева Людмила Александровна принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале. Указано, что у Людмилы Семилеевой два племянника участвуют в боях, один получил ранение. Глава региона поблагодарил женщин за бескорыстный вклад и частичку сердца, которую они дарят людям. URA.RU писало, что поощрения от губернатора Вадима Шумкова удостоены 78 активистов Курганской области, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Эти люди участвуют в организации, сборе и отправке гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют белье и одежду.