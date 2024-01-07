07 января 2024

Курганские пенсионерки получили награду от губернатора Шумкова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , маскировочная сеть, маскировочная сетка
Активистки бескорыстно оказывают помощь участникам СВО и их семьям (фото из архива) Фото:

Жители Лебяжьевского округа, которые направляли посильную помощь бойцам СВО, получили денежное поощрение и благодарственные письма от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В списке награжденных есть жители Лебяжьевского округа. Фадеева Надежда Петровна вяжет теплые вещи для участников СВО, принимала участие в изготовлении блиндажных свечей. Антонова Нина Петровна почти каждую неделю приносит в Доброцентр гуманитарную помощь (вязаные носки, полотенца, продукты питания, ткань для плетения блиндажных сетей). Семилеева Людмила Александровна принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале.

Указано, что у Людмилы Семилеевой два племянника участвуют в боях, один получил ранение. Глава региона поблагодарил женщин за бескорыстный вклад и частичку сердца, которую они дарят людям.

URA.RU писало, что поощрения от губернатора Вадима Шумкова удостоены 78 активистов Курганской области, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Эти люди участвуют в организации, сборе и отправке гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют белье и одежду.

Жители Лебяжьевского округа получили благодарственные письма от губернатора Вадима Шумкова за помощь участникам СВО и их семьям
Жители Лебяжьевского округа получили благодарственные письма от губернатора Вадима Шумкова за помощь участникам СВО и их семьям
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Жители Лебяжьевского округа, которые направляли посильную помощь бойцам СВО, получили денежное поощрение и благодарственные письма от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «В списке награжденных есть жители Лебяжьевского округа. Фадеева Надежда Петровна вяжет теплые вещи для участников СВО, принимала участие в изготовлении блиндажных свечей. Антонова Нина Петровна почти каждую неделю приносит в Доброцентр гуманитарную помощь (вязаные носки, полотенца, продукты питания, ткань для плетения блиндажных сетей). Семилеева Людмила Александровна принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале. Указано, что у Людмилы Семилеевой два племянника участвуют в боях, один получил ранение. Глава региона поблагодарил женщин за бескорыстный вклад и частичку сердца, которую они дарят людям. URA.RU писало, что поощрения от губернатора Вадима Шумкова удостоены 78 активистов Курганской области, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Эти люди участвуют в организации, сборе и отправке гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют белье и одежду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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