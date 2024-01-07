Жители Лебяжьевского округа, которые направляли посильную помощь бойцам СВО, получили денежное поощрение и благодарственные письма от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«В списке награжденных есть жители Лебяжьевского округа. Фадеева Надежда Петровна вяжет теплые вещи для участников СВО, принимала участие в изготовлении блиндажных свечей. Антонова Нина Петровна почти каждую неделю приносит в Доброцентр гуманитарную помощь (вязаные носки, полотенца, продукты питания, ткань для плетения блиндажных сетей). Семилеева Людмила Александровна принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале.
Указано, что у Людмилы Семилеевой два племянника участвуют в боях, один получил ранение. Глава региона поблагодарил женщин за бескорыстный вклад и частичку сердца, которую они дарят людям.
Жители Лебяжьевского округа, которые направляли посильную помощь бойцам СВО, получили денежное поощрение и благодарственные письма от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «В списке награжденных есть жители Лебяжьевского округа. Фадеева Надежда Петровна вяжет теплые вещи для участников СВО, принимала участие в изготовлении блиндажных свечей. Антонова Нина Петровна почти каждую неделю приносит в Доброцентр гуманитарную помощь (вязаные носки, полотенца, продукты питания, ткань для плетения блиндажных сетей). Семилеева Людмила Александровна принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале. Указано, что у Людмилы Семилеевой два племянника участвуют в боях, один получил ранение. Глава региона поблагодарил женщин за бескорыстный вклад и частичку сердца, которую они дарят людям. URA.RU писало, что поощрения от губернатора Вадима Шумкова удостоены 78 активистов Курганской области, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Эти люди участвуют в организации, сборе и отправке гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют белье и одежду.