Жителям Копейска пообещали транспортный коллапс с Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель в городе. Челябинск, водитель, пазик, автобус, маршрутка, автомобили, потепление, климат, автотранспорт
В городе-спутнике Челябинска заменят все маршрутки на большие автобусы Фото:

Жителей Копейска, города-спутника Челябинска, предупредили о возможном транспортном коллапсе, который наступит при переводе маршрутного транспорта на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщила одна из представителей бизнес-сообщества Рафида Суктубаева.

«Сейчас отыгрываются подряд несколько аукционов, лоты в которых сформированы таким образом, что владельцы маршруток не смогут принять участие без покупки автобуса большого класса. Выиграть смогут только владельцы автобусов большого и среднего класса, но вывести с 1 января 59 машин на 21 новый маршрут очень сложно, возможен транспортный коллапс из-за отсутствия техники, инфраструктуры и водителей», — рассказала URA.RU Суктубаева.

Участница пассажироперевозок в Копейске предложила ряд решений, которые помогут сгладить переход на пассажироперевозки по регулируемому тарифу. По ее мнению, необходимо постепенно выводить на маршруты большие автобусы, начиная с наиболее загруженных линий. На остальных линиях стоит пока оставить маршрутки.

«Мы готовы приобрести новые маршрутки и работать по регтарифу на менее загруженных направлениях для того, чтобы люди не ждали транспорт на морозе по 20-30 минут. Безусловно, большие автобусы смогут перевезти больше пассажиров, но их количество будет меньше, ходить они будут в два-три раза реже», — добавила Суктубаева.

URA.RU направило запрос в пресс-службы регионального миндора и УФАС, а также мэрию Копейска. К моменту публикации новости ответ на них получен не был.

Ранее стало известно, что в Копейске с 1 января 2024 году отменят порядка 17 маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. В региональном миндоре рассказали, какие автобусы придут на замену прежним маршрутам.

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Жителей Копейска, города-спутника Челябинска, предупредили о возможном транспортном коллапсе, который наступит при переводе маршрутного транспорта на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщила одна из представителей бизнес-сообщества Рафида Суктубаева. «Сейчас отыгрываются подряд несколько аукционов, лоты в которых сформированы таким образом, что владельцы маршруток не смогут принять участие без покупки автобуса большого класса. Выиграть смогут только владельцы автобусов большого и среднего класса, но вывести с 1 января 59 машин на 21 новый маршрут очень сложно, возможен транспортный коллапс из-за отсутствия техники, инфраструктуры и водителей», — рассказала URA.RU Суктубаева. Участница пассажироперевозок в Копейске предложила ряд решений, которые помогут сгладить переход на пассажироперевозки по регулируемому тарифу. По ее мнению, необходимо постепенно выводить на маршруты большие автобусы, начиная с наиболее загруженных линий. На остальных линиях стоит пока оставить маршрутки. «Мы готовы приобрести новые маршрутки и работать по регтарифу на менее загруженных направлениях для того, чтобы люди не ждали транспорт на морозе по 20-30 минут. Безусловно, большие автобусы смогут перевезти больше пассажиров, но их количество будет меньше, ходить они будут в два-три раза реже», — добавила Суктубаева. URA.RU направило запрос в пресс-службы регионального миндора и УФАС, а также мэрию Копейска. К моменту публикации новости ответ на них получен не был. Ранее стало известно, что в Копейске с 1 января 2024 году отменят порядка 17 маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. В региональном миндоре рассказали, какие автобусы придут на замену прежним маршрутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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