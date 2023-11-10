Жителям Копейска пообещали транспортный коллапс с Нового года

В городе-спутнике Челябинска заменят все маршрутки на большие автобусы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Копейска, города-спутника Челябинска, предупредили о возможном транспортном коллапсе, который наступит при переводе маршрутного транспорта на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщила одна из представителей бизнес-сообщества Рафида Суктубаева.

«Сейчас отыгрываются подряд несколько аукционов, лоты в которых сформированы таким образом, что владельцы маршруток не смогут принять участие без покупки автобуса большого класса. Выиграть смогут только владельцы автобусов большого и среднего класса, но вывести с 1 января 59 машин на 21 новый маршрут очень сложно, возможен транспортный коллапс из-за отсутствия техники, инфраструктуры и водителей», — рассказала URA.RU Суктубаева.

Участница пассажироперевозок в Копейске предложила ряд решений, которые помогут сгладить переход на пассажироперевозки по регулируемому тарифу. По ее мнению, необходимо постепенно выводить на маршруты большие автобусы, начиная с наиболее загруженных линий. На остальных линиях стоит пока оставить маршрутки.

«Мы готовы приобрести новые маршрутки и работать по регтарифу на менее загруженных направлениях для того, чтобы люди не ждали транспорт на морозе по 20-30 минут. Безусловно, большие автобусы смогут перевезти больше пассажиров, но их количество будет меньше, ходить они будут в два-три раза реже», — добавила Суктубаева.

URA.RU направило запрос в пресс-службы регионального миндора и УФАС, а также мэрию Копейска. К моменту публикации новости ответ на них получен не был.

Ранее стало известно, что в Копейске с 1 января 2024 году отменят порядка 17 маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. В региональном миндоре рассказали, какие автобусы придут на замену прежним маршрутам.